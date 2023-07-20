شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة لعلاج آلام الساق المزمنة.. أبرزها استخدام الثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بألم الساق من الأعراض المزمنة التى يتعرض لها البعض، ويرجع السبب إلى المشى المفرط أو الإرهاق الزائد، لذا يرصد الخليج 365 بعض النصائح لتجنبه، وفقا لما نشره موقع healthifyme.





بعض الأعراض الشائعة لألم الساق المزمن

يزداد ألم الساق سوءًا عند المشى أو ممارسة الرياضة

تورم فى كلا الساقين

حمى وعلامات عدوى

أرجل شاحبة وباردة

تلون مسود أو مزرق على الكدمات والقدمين

عدم القدرة على ممارسة الضغط أثناء الحركات

طرق لعلاج آلام الساق فى المنزل

يمكن لبعض علاجات الرعاية الذاتية السهلة والفعالة أن تساعد فى علاج آلام الساق، ومع ذلك تأكد من العناية الطبية إذا لم يتراجع الألم مع هذه العلاجات سوف يساعد فى منع حدوث المزيد من المضاعفات.

- استراحة

إذا شعرت بألم فى ساقيك أثناء الحركة فقم بإراحة ساقيك.

- جليد

يمكنك استخدام كيس ثلج حول المنطقة المصابة لمدة 10-15 دقيقة، افعل ذلك عدة مرات لتشعر بتحسن.

- ضغط

استخدم الجوارب الضاغطة أو لف رباطًا مطاطيًا حول موقع الألم، يمنع الحركات ويسيطر على التورم.

- ارتفاع

هذا يعني أنك بحاجة إلى إراحة ساقك فوق مستوى قلبك لبضع دقائق ، حوالي 3 إلى 4 مرات في اليوم، يمنع تراكم السوائل فى مكان التورم مسببة التورمـ بدلاً من ذلك يساعد فى نقل السوائل إلى أجزاء أخرى من الجسم وتقليل التورم.

- تدليك ساقيك

مجرد تدليك وفرك ساقيك في اتجاه تصاعدي نحو قلبك، اضغط برفق وتجنب ممارسة المزيد من الضغط. سوف يساعد في تخفيف تركيز السوائل في تلك المنطقة وتخفيف الألم.

- علاج الكركم

الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ويحتوي على مضادات الأكسدة القوية مثل الكركمين، يمكنك استخدامه بعدة طرق لعلاج الألم، على سبيل المثال، يمكنك وضع معجون الكركم وزيت السمسم الدافئ على المنطقة المصابة، يساعد على تقليل التورم.

- حمام الملح

تساعد أملاح "كبريتات المغنيسيوم" على استرخاء العضلات وتقليل التورم، انقع قدميك تحت الماء الفاتر.