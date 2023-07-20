شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حساسية الحليب.. الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حساسية الحليب هى رد فعل غير عادى للجهاز المناعى تجاه الحليب والمنتجات التى تحتوى على الحليب، وهى من أكثر أنواع الحساسية الغذائية انتشارًا فى مرحلة الطفولة، وتحدث بشكل شائع بسبب حليب البقر، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

أعراض حساسية الحليب

يمكن أن تظهر أعراض حساسية الحليب من بضع دقائق إلى ساعات بعد تناول الحليب أو منتجات الألبان.

الأعراض الفورية لحساسية الحليب

قشعريرة

صفير

حكة أو وخز حول الفم أو الشفتين

انتفاخ الشفتين واللسان والحلق

ضيق التنفس أو السعال

التقيؤ

علامات وأعراض تستغرق وقتًا أطول للظهور

براز رخو أو به دم

وجع بطن

احتقان بالأنف

عيون متدفقة

المغص عند الرضع

الفرق بين حساسية الحليب وعدم تحمل اللاكتوز

عدم تحمل اللاكتوز وحساسية الألبان لهما أعراض متشابهة، ويخطئ الكثيرون بينها، ومع ذلك، فإن الأسباب (والتأثيرات على جسمك) مختلفة تمامًا.

يشارك الجهاز الهضمي في عدم تحمل اللاكتوز: إذا كنت مصابًا به ، فلن يتمكن جسمك من إنتاج اللاكتاز، وهو إنزيم ضروري لهضم اللاكتوز. أيضا ، السكر موجود في الحليب. لذا فإن اللاكتوز غير المهضوم يدخل إلى القولون، والذي يتحلل بواسطة البكتيريا وينتج الانتفاخ والغازات بدلاً من هضمه بشكل صحيح في المعدة والأمعاء الدقيقة، وهو أمر مزعج لكنه غير ضار.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه منتجات الألبان، يتفاعل جهازك المناعي مع البروتينات الموجودة في الحليب ومنتجات الألبان الأخرى كما لو كانت دخيلة خطرة، نتيجة لذلك تنبعث منه مواد كيميائية تؤدي إلى ردود فعل تحسسية. قد يتراوح رد الفعل التحسسي هذا من متوسط ​​إلى شديد (طفح جلدي ، صعوبة في التنفس ، فقدان الوعي).





الوقاية

يمكنك تقليل الحساسية الغذائية عن طريق تجنب الأطعمة التي تسببها. على سبيل المثال ، إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من حساسية الحليب ، فتجنب الحليب ومنتجات الألبان. اقرأ ملصقات الطعام بعناية. يمكن العثور على الكازين، وهو منتج ثانوي للحليب، في بعض المواد الغذائية، بما في ذلك التونة المعلبة والنقانق والمواد غير الألبان، عند الطلب من مطعم، استفسر عن المكونات.