شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة لعلاج تساقط الشعر.. أبرزها البيوتين وتدليك فروة الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بعض الأحيان يعد تساقط الشعر أمرا طبيعيا، فعادة ما تنمو خصلة الشعر لمدة سنتين إلى ست سنوات قبل أن تتساقط، ويمتلك معظم الناس نحو 10 ألف شعرة فى رؤوسهم، ويفقد الشخص العادى ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا، وفقا لما نشره موقع webmd، وفى التقرير التالى نستعرض أبرز أسباب تساقط الشعر وطرق العلاج.

الأسباب

- الشيخوخة

- العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي

- صدمة الشعر من تسريحات الشعر الضيقة

- الحالات الطبية مثل مشاكل الغدة الدرقية أو الالتهابات الرئيسية

- نمط الصلع الناتج عن عوامل وراثية وهرمونية

- سوء التغذية خاصة عندما يتسم بانخفاض مستويات الحديد أو البروتين

- فقدان الوزن السريع أو الكبير

- ضغوط شديدة

- الآثار الجانبية لأدوية منع الحمل والاكتئاب والنقرس ومشاكل القلب

- الأمراض الجلدية مثل الصدفية أو التهاب الجريبات



علاج تساقط الشعر علاج تساقط الشعر عندما لا ينمو الشعر الجديد بالسرعة الكافية لتعويض كمية الشعر المتساقطة يوميًا، ويمكن أن يكون تساقط الشعر رد فعل مؤقت لحالات معينة، لكنه قد يكون دائمًا أيضًا.

إذا كنت تعانى من تساقط سريع للشعر وترغب فى علاج هذا الوضع، فهناك عدة طرق لتشجيع نمو شعر جديد أو جعل خصلات شعرك أقوى وأكثر صحة.



مكملات البيوتينالبيوتين.. هو فيتامين ب الذى يساعد على وقف تساقط الشعر، ووفقا للأطباء تحتوى العديد من الأطعمة بشكل طبيعى على البيوتين، بما في ذلك.. مكملات البيوتينالبيوتين.. هو فيتامين ب الذى يساعد على وقف تساقط الشعر، ووفقا للأطباء تحتوى العديد من الأطعمة بشكل طبيعى على البيوتين، بما في ذلك.. - السمك - اللحمة - المكسرات والبذور - البطاطا - البروكلي - القرنبيط

ومع ذلك فإن تناول مكمل البيوتين قد يساعد أيضًا في وقف تساقط الشعر، للحصول على أفضل النتائج ، يوصي الأطباء بتناول البيوتين وفيتامين سي والزنك وحمض الفوليك معًا.



تدليك فروة الرأس تدليك فروة الرأس أظهرت إحدى الدراسات الأولية أن تدليك فروة الرأس لمدة أربع دقائق كل يوم لمدة ستة أشهر يحسن أعراض تساقط الشعر، في نهاية فترة الاختبار، كان لدى الأشخاص الخاضعين للاختبار كثافة شعر أكبر.

ودعم استطلاع آخر للرجال الذين يعانون من تساقط الشعر هذه النتائج، وأفاد أكثر من 65% ممن جربوا تدليك فروة الرأس يوميًا بإعادة نمو الشعر أو على الأقل تباطؤ أو توقف تساقط الشعر.

لتعزيز تدليك فروة رأسك ، يمكنك استخدام زيوت اللافندر أو النعناع الأساسية، وأظهرت الدراسات المبكرة التي أجريت على الفئران أن زيت النعناع قد يعزز نمو الشعر مع القليل من الآثار الجانبية السلبية. يمكن قول الشيء نفسه عن زيت اللافندر. هناك حاجة إلى مزيد من البحث مع البشر لإثبات جدوى هذه الزيوت كعلاجات لتساقط الشعر.

الإقلاع عن التدخين من الآثار الجانبية السلبية لتدخين السجائر تساقط الشعر، بعض السموم الموجودة في السجائر يمكن أن تلحق الضرر ببصيلات الشعر. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤثر التدخين على هرموناتك - وعدم التوازن الهرموني هو أحد الأسباب المحتملة لتساقط الشعر، وأظهرت الدراسات أيضًا أن التدخين يؤدي إلى تساقط الشعر في وقت مبكر.

وتظهر الدراسات المبكرة على الفئران أن الإقلاع عن استخدام منتجات النيكوتين قد يعكس تساقط الشعر الناجم عن التدخين، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث مع الموضوعات البشرية.