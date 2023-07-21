أطعمة يجب تجنبها فى وجبة الغداء.. منها البيتزا

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من الأطعمة التى يجب تجنب تناولها فى وجبة الغداء بشكل خاص، ووقت الغداء عادة ما يكون أثقل وجبة فى اليوم حيث نميل إلى تناول الكثير من الطعام خلال هذا الوقت، لذا تأكد من تناول طبق طعام صحى، وفى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التى يجب تجنبها فى وجبة الغداء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

1- السلطات والشوربات

الكثير من الناس يتناولون الحساء والسلطات فقط فى الغداء بدون تناول أطعمة بجانبها، لكن تناول مثل هذه الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية لا يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع حتى وقت العشاء.

2- الفواكه

يجب تجنب تناول الفاكهة بعد الوجبة مباشرة أو قبلها، حيث يؤثر هذا الأمر على عملية الهضم.

3- الساندويتشات والأطعمة الجاهزة

الاعتماد على علبة طعام جاهزة للغداء هو على الأرجح أسوأ فكرة لتناول طعام الغداء.

4- الباستا / البيتزايمكن أن يشعرك وجود شرائح قليلة من البيتزا بالشبع لكنها ليست النوع الصحيح من التغذية التي يحتاجها جسمك.