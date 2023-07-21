شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعراض فى الجهاز الهضمى تشير لمرض الكبد الدهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الكبد الدهنى المعروف أيضًا باسم التنكس الدهنى الكبدى، هو حالة تتميز بتراكم الدهون فى خلايا الكبد، وينتشر بشكل متزايد فى جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يتراوح من حالة خفيفة إلى شكل أكثر خطورة، والذى يمكن أن يؤدى إلى تلف الكبد ومضاعفاته، وعلى الرغم من أن مرض الكبد الدهنى يحدث غالبًا بدون أعراض، إلا أن هناك بعض المشكلات الهضمية التى يمكن أن تشير إلى مرض الكبد الدهنى الشديد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أربعة أعراض رئيسية فى الجهاز الهضمى تستدعى الانتباه والتقييم للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض الكبد الدهنى أو المشخصين بإصابتهم به.. آلام فى البطن أحد الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بمرض الكبد الدهني الشديد هو ألم البطن أو الانزعاج، وغالبًا ما يوصف هذا الألم بأنه ألم خفيف مستمر في الجزء الأيمن العلوي من البطن، حيث يوجد الكبد، قد يصاحبه شعور بالامتلاء أو الانتفاخ. آلام فى البطن أحد الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بمرض الكبد الدهني الشديد هو ألم البطن أو الانزعاج، وغالبًا ما يوصف هذا الألم بأنه ألم خفيف مستمر في الجزء الأيمن العلوي من البطن، حيث يوجد الكبد، قد يصاحبه شعور بالامتلاء أو الانتفاخ.

يمكن أن يكون الألم خفيفًا إلى شديدًا ويزداد سوءًا بعد تناول وجبة دهنية أو ثقيلة، إذا كنت تعاني من ألم مستمر في البطن أو انزعاج، فتأكد من زيارة الطبيب لإجراء الفحص والتشخيص المناسبين. الغثيان والقىءقد يشير الغثيان والقىء أيضًا إلى مرض الكبد الدهنى الشديد، وعندما يكون الكبد مثقلًا بالدهون، يمكن أن يؤدى ذلك إلى التهاب وضعف وظائفه الطبيعية. الغثيان والقىءقد يشير الغثيان والقىء أيضًا إلى مرض الكبد الدهنى الشديد، وعندما يكون الكبد مثقلًا بالدهون، يمكن أن يؤدى ذلك إلى التهاب وضعف وظائفه الطبيعية.

يمكن أن يؤثر ذلك على عملية الهضم والتمثيل الغذائى للطعام، ما يؤدى إلى الغثيان والقىء العرضى.

من المرجح أن تحدث هذه الأعراض بعد تناول الأطعمة الدهنية إذا حدث الغثيان والقىء بشكل متكرر بالتزامن مع مشاكل الجهاز الهضمى الأخرى فتأكد من مراجعة الطبيب لمزيد من التقييم. فقدان الشهية وفقدان الوزنفى المراحل المتقدمة من مرض الكبد الدهنى، تعاني من فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المرغوب فيه، قد يكون هذا بسبب أن الكبد أقل قدرة على معالجة العناصر الغذائية وإنتاج الصفراء للمساعدة في هضم الدهون وامتصاصها، نتيجة لذلك قد يواجه الجسم صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية المهمة من الطعام، ما يؤدي إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن لاحقًا. فقدان الشهية وفقدان الوزنفى المراحل المتقدمة من مرض الكبد الدهنى، تعاني من فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المرغوب فيه، قد يكون هذا بسبب أن الكبد أقل قدرة على معالجة العناصر الغذائية وإنتاج الصفراء للمساعدة في هضم الدهون وامتصاصها، نتيجة لذلك قد يواجه الجسم صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية المهمة من الطعام، ما يؤدي إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن لاحقًا.