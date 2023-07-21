شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مذهلة لبدء يومك بـ ماء الزبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الزبيب من أكثر الفواكه المجففة كثافة بالمغذيات فى العالم، حيث يمتلئ بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والألياف الغذائية والبوتاسيوم والمغنيسيوم والعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحتنا.

ووفقًا لطب الأعشاب حسب موقع "healthsite" فإن أفضل طريقة لتناول الزبيب يوميًا هى نقعه فى الماء وتناوله على معدة فارغة، وفى هذا التقرير نستعرض الفوائد الصحية المذهلة لبدء يومك بكوب من ماء الزبيب المنقوع.

ينقع ماء الزبيب ويشرب على معدة فارغة

يمكن لشرب ماء الزبيب يوميًا على معدة فارغة أن يعزز صحتك بعدة طرق، وخلال لبتقرير التالى نستعرض 10 فوائد عندما تبدأ يومك بكوب من ماء الزبيب يوميًا.

يعمل بشكل رائع للتخلص من السموم

الكبد عضو حيوى يعمل على إزالة السموم من الجسم بشكل طبيعى، لكن بسبب عادات الأكل السيئة ونمط الحياة غير الصحى، فإنه غير قادر على العمل بشكل صحيح ويحتاج إلى مساعدتنا، واحدة من أفضل الطرق لجعله يعمل بشكل أفضل هي إزالة السموم من الكبد، ويمكن للزبيب الذي تم نقعه في الماء طوال الليل أن ينقي الدم بشكل فعال، ويحفز الوظائف الكيميائية الحيوية للكبد، ويزيل السموم من الجسم.

هذا هو السبب في أن الماء المنقوع يُعرف بأنه مشروب صباحي ممتاز لإزالة السموم وله القدرة على تحسين أداء الأعضاء المهمة في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يتسبب محتوى الألياف الكافي في الزبيب في أن ينتج الكبد المزيد من الصفراء.

يعزز صحة المعدة

الألياف غير القابلة للذوبان والسوائل الطبيعية، والتي يعتقد أنها تساعد في الهضم، وفيرة في ماء الزبيب، تعمل مكونات الفلافونويد الموجودة في الزبيب، مثل حمض الطرطريك والعفص ومضادات الأكسدة، على تشجيع عمل ملين، وتكوين مادة ضخمة تساعد في نقل الطعام عبر الأمعاء، وتمنع الإمساك، شرب الزبيب في الماء علاج منزلي ناجح للحفاظ على معدة صحية ونظيفة.

يخفف حموضة المعدة

الحماض هو اضطراب ناتج عن ارتفاع مفاجئ في حموضة الدم ووجود غازات الدم في الجهاز التنفسي، ويحتوي ماء الزبيب الأسود على مضادات الحموضة والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكلها مفيدة بشكل خاص لتنظيم أحماض المعدة وبالتالي قد تمنع هذه الحالة المزمنة.

يعالج مشاكل فقر الدم

الحديد، فيتامينات ب، والنحاس كلها وفيرة في الزبيب، تساعد فيتامينات ب المركب والحديد فى إنتاج خلايا دم جديدة، على العكس من ذلك يساعد النحاس فى امتصاص الحديد.

يوازن نسبة الكوليسترول في الدم

يمكن أن يساعد نقع ماء الزبيب على معدة فارغة أيضًا في تنقية الدم وتوفير أمعاء وقلب صحيين، يمكن أن يساعد بشكل فعال في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية السيئة في الجسم.

معزز الطاقة

إن بدء يومك بكوب من ماء الزبيب المنقوع يمكن أن يزود جسمك بالطاقة اللازمة ليعمل بشكل أفضل طوال اليوم.

يعزز فقدان الوزن

يوجد الفركتوز والجلوكوز، وهما نوعان من السكريات الطبيعية التي تمنحك الطاقة الكافية لفترة طويلة، في ماء الزبيب، وبالتالي مساعدة جسمك في النقص المستمر في الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

ممتاز لارتفاع ضغط الدم

نظرًا لوفرة البوتاسيوم في الزبيب، فمن المعروف أنه يخفض ضغط الدم. قد تعمل مضادات الأكسدة والألياف الغذائية على تحسين الكيمياء الحيوية لشرايين الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، نقع الزبيب في الماء له ميزة الحفاظ على ضغط الدم.

يحسن صحة الفم

كوب من الماء مع الزبيب المنقوع في الصباح يمكن أن يساعد في منع مشاكل صحة الأسنان، ويحتوى ماء الزبيب على مواد كيميائية نباتية وأحماض أولينوليك، والتي قد تحميك من الكائنات الحية الدقيقة التي تضر بالأسنان والمكورات العقدية.

يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم

يحدث هذا لأن الزبيب يحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) ، فإن تناوله لا يرفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، يمكن للزبيب أيضًا تعزيز استجابة الأنسولين والمساعدة في التحكم في مستويات السكر في الدم.