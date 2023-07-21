شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر المراهقين من الوجبات الخفيفة والسريعة بمنتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضى المراهقون ساعات طويلة على وسائل الإعلام كما يرغبون فى التواصل مع أصدقائهم عبر الأجهزة ووسائل التواصل الإلكترونى، ويعمل الضوء الأزرق المنبعث من الجهاز على تثبيط الميلاتونين (هرمون النوم)، ونتيجة لذلك يتم تنشيط هرمون الجريلين أو هرمون الجوع ما يؤدى إلى الرغبة فى تناول وجبة خفيفة فى منتصف الليل.

ووفقا لتقرير موقع thehealthsite يكون لتناول الوجبات الخفيفة فى منتصف الليل تأثيرات مختلفة على حياة المراهق، خاصةً عندما يقترن بزيادة استهلاك الوجبات السريعة.

مشاكل تناول الكثير من الوجبات الحفيفة ليلا

يؤدي تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل إلى عدد كبير من المشكلات الصحية بما في ذلك..

- أنماط النوم المضطربة

يمكن أن يؤدى تناول الأطعمة الثقيلة أو عالية السعرات الحرارية في وقت قريب من وقت النوم إلى الشعور بعدم الراحة وعسر الهضم واضطراب النوم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف جودة النوم والإرهاق والنعاس أثناء النهار وصعوبة التركيز أو ضعف التركيز أثناء النهار.

- اختلال التوازن الغذائى

الوجبات الخفيفة فى وقت متأخر من الليل ناقصة من الناحية التغذوية وتفتقر إلى العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الضرورية التي توفرها الوجبة المتوازنة، ويمكن أن يؤدى تناول وجبات خفيفة غير صحية بدلاً من الخيارات المغذية إلى نقص التغذية وقد يؤثر على الصحة العامة للمراهق ونموه.

- ضعف الهضم

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يؤثر سلبًا على الهضم. تتباطأ إيقاعات الجسم اليومية الطبيعية أثناء الليل، بما في ذلك وظائف الجهاز الهضمي. ويمكن أن يؤدي تناول وجبات كبيرة أو وجبات خفيفة غير صحية خلال هذا الوقت إلى إجهاد الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى مشاكل مثل ارتجاع الحمض وحموضة المعدة وعدم الراحة.

وتشمل معظم الوجبات الخفيفة في منتصف الليل الوجبات السريعة عالية السعرات الحرارية أو الأطعمة الغنية بالملح والسكر المضاف والدهون. هذا يؤدي إلى..

العادات الغذائية غير الصحية

يمكن أن يساهم الاستهلاك المنتظم للوجبات السريعة في اتباع نظام غذائي غير متوازن، ويفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحالات صحية مزمنة مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة تكيس المبايض والقولون العصبي والإمساك.

زيادة الوزن والسمنة

يمكن أن يساهم المحتوى عالي السعرات الحرارية وأحجام الوجبات السريعة في زيادة تناول السعرات الحرارية، ومع مرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن والسمنة، ما يؤدي بدوره إلى زيادة مخاطر الإصابة بمشكلات صحية مختلفة.

جودة غذائية رديئة

غالبًا ما تفتقر الوجبات السريعة إلى الجودة الغذائية الموجودة في الأطعمة الكاملة غير المصنعة، ويسبب الإدمان بسبب ارتفاع نسبة الملح والسكر. لا تحتوي الأطعمة السريعة على أي فواكه أو خضراوات أو حبوب كاملة، وهى مصادر مهمة للعناصر الغذائية الأساسية.

ويمكن أن يؤدى الاعتماد بشكل كبير على الوجبات السريعة إلى نقص في العناصر الغذائية الحيوية ويؤثر سلبًا على الصحة العامة، ومعظم الوجبات السريعة عالية المعالجة وهي فقيرة بالألياف ما يؤدي إلى الإمساك.

زيادة المشاكل الصحية

ارتبط الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وأمراض القلب ، وأنواع معينة من السرطان. يمكن أن يكون لهذه الظروف الصحية عواقب طويلة المدى على رفاهية المراهقين ونوعية حياتهم.