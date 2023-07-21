شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لاتباع حمية غذائية صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتعلق تناول نظام غذائى صحى بقيود صارمة أو الحرمان من الأطعمة التى تحبها، لكن يتعلق بالشعور بالرضا والحصول على المزيد من الطاقة وتحسين الصحة، وتحسين مزاجك، ولا يجب أن يكون الأكل الصحى مفرط التعقيد، يجب أن يكون حجر الزاوية فى نظام غذائى صحى هو استبدال الأطعمة المصنعة بأطعمة حقيقية كلما أمكن ذلك، وفقا لما نشره موقع consumer.healthday.





أساسيات الأكل الصحىإننا جميعًا بحاجة إلى توازن البروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن فى وجباتنا الغذائية للحفاظ على صحة الجسم، ولتحقيق ذلك لا تحتاج إلى استبعاد فئات معينة من الطعام من نظامك الغذائى، بل عليك تحديد الخيارات الصحية من كل فئة.

يمنحك البروتين الطاقة اللازمة للنهوض والاستمرار مع دعم الحالة المزاجية والوظيفة المعرفية أيضًا، ويمكن أن يكون الكثير من البروتين ضارًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، لكن تشير أحدث الأبحاث إلى أن الكثير منا يحتاج إلى المزيد من البروتين عالى الجودة، خاصة مع تقدمنا فى العمر، وهذا لا يعنى أنه يجب عليك تناول المزيد من المنتجات الحيوانية - يمكن لمجموعة متنوعة من مصادر البروتين النباتية كل يوم أن تضمن حصول جسمك على البروتين الأساسى الذى يحتاجه".

فى حين أن الدهون السيئة يمكن أن تدمر نظامك الغذائي وتزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة، فإن الدهون الجيدة تحمى عقلك وقلبك، وفي الواقع ، الدهون الصحية - مثل أوميجا 3 - ضرورية لصحتك الجسدية والعاطفية، يمكن أن يساعد تضمين المزيد من الدهون الصحية في نظامك الغذائي في تحسين حالتك المزاجية، وتعزيز صحتك ، وتقليص محيط الخصر لديك.

ويمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية (الحبوب ، والفواكه ، والخضراوات ، والمكسرات ، والفاصوليا) على الحفاظ على انتظامك وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكرى. يمكن أن يحسن بشرتك أيضًا ويساعدك على إنقاص الوزن.

بالإضافة إلى الإصابة بهشاشة العظام، فإن عدم الحصول على الكالسيوم الكافى فى نظامك الغذائى يمكن أن يساهم أيضًا فى القلق والاكتئاب وصعوبات النوم، مهما كان عمرك أو جنسك من الضرورى تضمين الأطعمة الغنية بالكالسيوم فى نظامك الغذائى، والحد من تلك التي تستنفد الكالسيوم، والحصول على ما يكفي من المغنيسيوم والفيتامينات D و K لمساعدة الكالسيوم على أداء وظيفته.

الكربوهيدرات هى أحد مصادر الطاقة الرئيسية فى الجسم، لكن يجب أن يأتي معظمهم من الكربوهيدرات المعقدة غير المكررة (الخضراوات والحبوب الكاملة والفاكهة) بدلاً من السكريات والكربوهيدرات المكررة، ويمكن أن يمنع تقليص الخبز الأبيض والمعجنات والنشويات والسكر الارتفاع السريع في نسبة السكر في الدم وتقلبات المزاج والطاقة وتراكم الدهون، خاصة حول محيط الخصر لديك.