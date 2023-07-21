تتجاهلها الكثير من النساء .. أعراض فيروس الورم الحليمي عند النساء

بيروت - نادين محمد - لا تؤدي معظم حالات عدوى فيروس الورم الحليمي البشري إلى الإصابة بالسرطان. لكن بعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري التناسلي يمكن أن تسبب سرطان الجزء السفلي من الرحم المتصل بعنق الرحم، وقد تم ربط أنواع أخرى من السرطانات، بما في ذلك سرطانات الشرج وظهر الحلق (الفم والبلعوم)، بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري.

غالبًا ما تنتقل هذه العدوى عن طريق الاتصال الجنسي أو من خلال ملامسة الجلد للجلد. يمكن أن تساعد اللقاحات في الحماية من سلالات فيروس الورم الحليمي البشري التي يُرجح أن تسبب الثآليل التناسلية أو سرطان عنق الرحم.

في معظم الحالات، يهزم الجهاز المناعي لجسمك عدوى فيروس الورم الحليمي البشري قبل تكوين الثآليل. عندما تظهر الثآليل، فإنها تختلف في المظهر اعتمادًا على نوع فيروس الورم الحليمي البشري المصاب، وتعد أبرز أعراض فيروس الورم الحليمي عند النساء كالتالي:

1-الثآليل التناسلية

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تظهر هذه الآفات على شكل آفات مسطحة أو نتوءات صغيرة تشبه القرنبيط أو نتوءات صغيرة تشبه الجذع. تظهر الثآليل التناسلية عند النساء في الغالب على الجهاز التناسلي، ولكن يمكن أن تظهر أيضًا بالقرب من عنق الرحم، ونادراً ما تسبب الثآليل التناسلية الانزعاج أو الألم، على الرغم من أنها قد تسبب الحكة أو الشعور بالألم.

2-الثآليل الشائعة

تظهر الثآليل الشائعة على شكل نتوءات خشنة ومرتفعة وتحدث عادةً على اليدين والأصابع. في معظم الحالات، تكون الثآليل الشائعة قبيحة المظهر، ولكنها قد تكون مؤلمة أيضًا أو عرضة للإصابة أو النزيف.

3-الثآليل الأخمصية

المصدر:adobestock

الثآليل الأخمصية عبارة عن زوائد صلبة حبيبية تظهر عادة على الكعب أو الكرات في قدمك. قد تسبب هذه الثآليل عدم الراحة.

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4-الثآليل المسطحة

الثآليل المسطحة هي آفات مسطحة ومرتفعة قليلاً. يمكن أن تظهر في أي مكان، لكن الأطفال عادةً ما يصابون بها على الوجه، ويميل الرجال إلى الحصول عليها في منطقة اللحية. تميل النساء إلى الحصول عليها على الساقين.

يمكن أن تنمو الثآليل الشائعة على يديك أو أصابعك. إنها نتوءات صغيرة محببة وخشنة الملمس.

تنجم الثآليل الأخمصية عن نفس النوع من الفيروسات الذي يسبب الثآليل على يديك وأصابعك.

تعد الثآليل المسطحة أصغر حجمًا وأكثر نعومة من الثآليل الأخرى. تظهر بشكل عام على الوجه أو الساقين وهي أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين منها لدى البالغين.

سرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي عند النساء

المصدر:adobestock



تنجم جميع سرطانات عنق الرحم تقريبًا عن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري، لكن سرطان عنق الرحم قد يستغرق 20 عامًا أو أكثر للتطور بعد الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

عادةً لا تسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم المبكر أعراضًا ملحوظة. إن الحصول على التطعيم ضد عدوى فيروس الورم الحليمي البشري هو أفضل حماية لك من سرطان عنق الرحم.

نظرًا لأن سرطان عنق الرحم المبكر لا يسبب أعراضًا، فمن الضروري أن تخضع النساء لاختبارات فحص منتظمة لاكتشاف أي تغيرات محتملة التسرطن في عنق الرحم قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

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المصدر: هيلث لاين