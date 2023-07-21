أبرزها فقدان الوزن .. فوائد شوربة الميزو للنساء غير متوقعة

بيروت - نادين محمد - فوائد شوربة الميزو عديدة، فقد يسمع معظم الناس عن حساء ميزو، ولكن لا يعرف ما هو الميزو في الواقع. فيعد الميزو عبارة عن معجون مخمر يستخدم لإضافة نكهة إلى العديد من الأطباق اليابانية، فهو مصنوع من مزيج من فول الصويا، ويمكن خلط معجون الميزو مع الصلصات المختلفة.

فوائد شوربة الميزو

هناك العديد من الفوائد لحساء الميزو لفقدان الوزن والهضم وصحة المناعة. بالإضافة إلى مذاقه الرائع، يقدم حساء الميزو العديد من الفوائد الأساسية للجسم.

1-غني بالعناصر الغذائية:

يحتوي الميزو على العديد من الفيتامينات والمعادن الصحية مثل فيتامين K والمنغنيز والزنك والبروتين والكالسيوم. العديد من هذه العناصر الغذائية التي تحافظ على صحة العظام والجهاز العصبي.

2-يحسن الهضم:

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لأن الميزو يحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك، فإنه يساعد الجسم على الحفاظ على مستويات البكتيريا الصحية. تساهم هذه البكتيريا في صحة الجهاز الهضمي، وتقليل الغازات والإسهال والانتفاخ والإمساك وتساهم في تحسين صحة الأمعاء.

يحتوي حساء الميزو على البروبيوتيك، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي.

3-يقوي جهاز المناعة:



الصورة من Freepik

إن البروبيوتيك الموجود في حساء الميزو يقلل أيضًا من إنتاج البكتيريا السيئة، ويحسن الدورة الدموية، ويعزز نظام المناعة في النهاية. يمكن أن تساعدك الأنظمة الغذائية الغنية بالبروبيوتيك أيضًا على التعافي من العدوى بشكل أسرع، وتقليل الحاجة إلى المضادات الحيوية.

4-يخفض الكوليسترول:

تعد من فوائد شوربة الميزو احتواؤها على فول الصويا، وهو غني بالليسيثين. تساعد هذه المادة النباتية على تقوية الأوعية الدموية وتقليل الكوليسترول.

5-يحسن الصحة العقلية:

من المعروف أيضًا أن فول الصويا يحتوي على أستيل كولين، الذي يمكن أن يساعد الذاكرة، وفيتامين ب الذي يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر.

6- مخاطر الإصابة بأمراض القلب

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قد يكون هناك ارتباط بين الإيسوفلافون، وهو نوع من المواد الكيميائية الموجودة في فول الصويا المستخدم في صنع حساء الميزو، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.أظهرت إحدى الدراسات أن المستويات الأعلى من هذه الإيسوفلافون ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية لدى بعض النساء اليابانيات.

7-تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

أظهرت إحدى الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لفول الصويا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة، خاصة بين النساء. أظهرت دراسة أخرى أن تناول حساء الميسو والأطعمة الأخرى مع فول الصويا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الكبدية، وهو سرطان الكبد.

8-تخفيف أعراض سن اليأس

توفر الإيسوفلافون أيضًا مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك التخفيف من الهبات الساخنة عند النساء اللائي يعانين من انقطاع الطمث. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحسن الإيسوفلافون صحة الشرايين عند هؤلاء النسا

المصدر:موقع هيلث لاين