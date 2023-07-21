5 علاجات منزلية للوقاية من التهابات الجهاز التنفسى فى الصيف

القاهرة - سامية سيد - أمراض الجهاز التنفسى مثل البرد والسعال من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب الكثير من الناس، ويمكن استخدام العلاجات المنزلية من الطبيعة لعلاج نزلات البرد والسعال، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 علاجات منزلية للتخلص من التهابات الجهاز التنفسى والبرد والسعال، بحسب موقع هيلث شوت.

يمكن أن تساعدك هذه العلاجات المنزلية فى التخلص من التهابات الجهاز التنفسى بالطرق التالية..

​1. الزنجبيل والقرنفل والنعناع

ثبت أن الأعشاب الطبيعية مفيدة لصحتك، وتحتوى على خصائص طبية يمكن أن تساعد فى تقوية المناعة، وقد يكون شرب الزنجبيل والقرنفل والنعناع أكثر فائدة لدرء العدوى، ووجدت دراسة نشرت فى المجلة الدولية للعلوم الصحية أن الزنجبيل يحتوى على خصائص علاجية يمكن أن تساعدك فى التخلص من الالتهابات مثل البرد والسعال، وأظهرت الدراسات أيضًا أن النعناع والقرنفل يحتويان على خصائص يمكن أن تساعد فى مكافحة الالتهابات وتوفر بعض الراحة من الاحتقان.

2. أدخل فيتامين سى فى النظام الغذائى

هل طلبت منك والدتك تناول المزيد من الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والكيوى والفراولة؟ يجب أن تتناول مكملات فيتامين سي بانتظام لن يقتصر الأمر على منع التهابات الجهاز التنفسى فحسب، بل يساعد أيضًا فى الحفاظ على صحتك. أدخل المزيد من الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سي في نظامك الغذائي.

3. زيت الأوكالبتوس

يحتوى زيت الأوكالبتوس على مادة الكافور، التى لها خصائص تساعدك على التخلص من الاحتقان والبلغم، ضع بعض زيت الأوكالبتوس على صدرك للسماح للبلغم المتراكم بالتلاشى، ووجدت الدراسات أيضًا أنه قد يكون مفيدًا فى إزالة البكتيريا الموجودة فى الأنف والصدر.

4. الغرغرة بالماء المالح

من أهم العلاجات التى تستخدمها جميع الأمهات الغرغرة بالماء المالح للتخلص من التهاب الحلق، بعض الملح فى كوب ماء ثم الغرغرة.

يساعد شرب هذا الخليط على إزالة البكتيريا والبلغم من الحلق، وقد يخفف أيضًا من آلام الحلق والسعال.

5. ابق رطبًا

شرب الماء يساعد على منع تراكم المخاط فى الحلق، يمكنك أيضًا شرب بعض الماء الفاتر للحفاظ على الحلق والصدر صافين، بالإضافة إلى ذلك من المهم شرب الماء لتجنب الجفاف، وهو السبب الجذرى للعديد من المشاكل مثل احتقان الصدر، اشرب من 8-10 أكواب كل يوم للوقاية من الفيروسات المسببة للعدوى.