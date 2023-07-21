شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات ضرورية لاكتشاف إصابة الطفل بالشلل الدماغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشلل الدماغى، هو اضطرابات تؤثر على التوازن والحركة والعضلات، وفقا لما نشره موقع gaiam، ويمكن أن يحدث الشلل الدماغى عندما لا يتطور جزء من الدماغ كما ينبغى، وعندما يشتبه الطبيب فى إصابة الطفل بالشلل الدماغى، سيجرى فحصا جسديا ومراقبة حركات طفلك، وسوف يسأل عن تاريخ الطفل الصحى.

قد يطلب الطبيب بعض الاختبارات للتحقق من وجود مشاكل.. - تحاليل الدم.. قد تسبب مشاكل صحية أخرى أعراضًا يمكن أن تشبه الشلل الدماغى، قد يعرض طبيبك اختبارات الدم لاستبعاد الحالات الأخرى.

- فحص التصوير المقطعي المحوسب.. يستخدم التصوير المقطعى المحوسب تقنية الأشعة السينية لعمل صور للدماغ.

- التصوير بالرنين المغناطيسي لعمل صور بجودة أعلى من التصوير المقطعي

- الموجات الصوتية لتكوين صورة لدماغ الطفل. قد لا يكون مفيدًا مثل التصوير بالرنين المغناطيسي في العثور على مشاكل طفيفة في الدماغ، لكنه اختبار أسهل على الطفل أن يخضع له. يمكن إجراؤه فقط عند الأطفال الصغار جدًا ، قبل أن تصبح البقعة اللينة صغيرة جدًا.

- مخطط كهربية الدماغ ( EEG )، في هذا الاختبار، سيتم لصق أقطاب كهربائية صغيرة برأس الطفل لقياس موجات دماغه، في بعض الأحيان، يمكن أن يساعد هذا الفحص فى تشخيص الصرع ( اضطراب النوبات )، وهو أمر شائع إلى حد ما عند الأطفال المصابين بالشلل الدماغي. كيف يتم تشخيص الشلل الدماغي؟ كيف يتم تشخيص الشلل الدماغي؟ سينظر الطبيب إلى صور الدماغ ونتائج الاختبارات الأخرى، سيراجع أيضًا فحوصاتهم بمرور الوقت، وأي تأخيرات بارزة مروا بها ، بالإضافة إلى ما لاحظته في المنزل.

بمجرد تشخيص الطفل بالشلل الدماغي يمكنه البدء في تلقي العلاج الطبيعى وتدريب العضلات.