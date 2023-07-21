هل تساعد القهوة السوداء في انقاص الوزن؟

بيروت - نادين محمد - هل تعرفي ان القهوة السوداء، بالاضافة الي انها مشروب مفضل للجميع ، هي أيضًا محفز لفقدان الوزن؟. القهوة غنية بالكافيين، وهو معروف بفوائده الصحية المختلفة مثل الوقاية من السرطان والاكتئاب وآلام الرأس.

حوالي 80 ٪ من سكان العالم يشربون القهوة كل يوم بكميات مختلفة. لكن قلة قليلة تعرف انها احد المشروبات الفعالة لانقاص الوزن.



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ا. دور حمض الكلوروجينيك كمضاد للأكسدة:

هناك بعض المركبات في القهوة السوداء مثل حمض الكلوروجينيك والتي تلعب دورا رئيسيا في فقدان الوزن.

عندما تستهلكين القهوة بعد الوجبة ، فإن حمض الكوليسترونيك الموجود فيها يبطئ إنتاج الجلوكوز في الجسم. في الوقت نفسه ، يتم تقليل إنتاج خلايا دهنية جديدة.

تحتوي القهوة السوداء أيضًا على مضادات الأكسدة التي تعتبر مركبات أساسية لفقدان الوزن

في حين أن إضافة الحليب أو الكريمة إلى القهوة يحسن مذاقها، لكنها لا تساعد على إنقاص الوزن.

2- تكبح الشهية

يحفز الكافيين الموجود في القهوة السوداء النشاط الأيضي ويزيد من مستوى الطاقة والذي بدوره يحد من الجوع. يحتوي فنجان من القهوة السوداء على 5.4 سعر حراري، لكن عند إضافة السكر أو الكريم ، يزداد مستوى السعرات الحرارية.

3- تأثير القهوة السوداء على مستوى السعرات الحرارية:

شرب القهوة السوداء يمكن أن يجلب الكثير من التغييرات لمستوى السعرات الحرارية اليومية. حيث أن القهوة السوداء تحفز النشاط الأيضي ، فإنها تبقيكِ نشطة وتحرق المزيد من السعرات الحرارية. وبالتالي يمكنكِ التخلص من عدد كبير من السعرات الحرارية في اليوم مما يساعد بدوره على فقدان الوزن.

إن شرب القهوة السوداء قبل التمرين هو أفضل طريقة لحرق مزيد من السعرات الحرارية.

4- تقلل من محتوى الماء:

بعض الناس وزنها زائد بسبب الدهون أو محتوى الماء الزائد في الجسم. شرب القهوة السوداء يقلل من نسبة الماء العالية بسبب كثرة التبول.

5- فقدان الوزن الدائم والمؤقت:

القهوة السوداء تحفز على فقدان الوزن بشكل مؤقت، أي أنه يزيل تراكم الماء غير المرغوب فيه والسوائل في الجسم عن طريق التبول، هذا بسبب محتوى الكافيين.

يحدث فقدان الوزن الدائم فقط عندما يتم تقليل محتوى الدهون في الجسم. القهوة السوداء تساعد على فقدان الوزن بشكل دائم عن طريق حرق المزيد من السعرات الحرارية.

أي شيء يتم استهلاكه بشكل زائد سيكون له آثار جانبية. وبالمثل ، عندما يتم استهلاك القهوة السوداء بكميات زائدة ، فإنها تسبب ارتفاع ضغط الدم.

من الأفضل شرب كوبين يوميًا.

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