شكرا لقرائتكم خبر عن ارتعاش اصبع الإبهام قد يشير لمشكلة صحية.. منها انخفاض المغنيسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ارتعاش اصبع الإبهام اللا إرادي يشير إلى الحركة اللا إرادية والتشنجية لإبهامك والذي يبدو أنه يتحرك من تلقاء نفسه، حيث يمكن أن تكون اهتزازا خفيفا أو حركة سريعة أو تذبذبا، ويشير ارتعاش اصبع الإبهام إلى بعض المشكلات الصحية نتعرف عليها في التقرير، بحسب موقع "هيلث شوت".

1. انخفاض مستويات المغنيسيومهل تعلم أن أجسامنا لا تنتج المغنيسيوم نفسه؟ نعم ، لذلك من الضروري تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى شد العضلات وارتعاشها ، وهو ما يسمى نقص المغنيسيوم.

في حين أن جسمك لا ينتج المغنيسيوم نفسه ، إلا أن نقصه يمكن أن يعيق امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.

يوصي الأطباء بتناول المزيد من السبانخ والموز والحبوب الكاملة والعدس من المصادر الجيدة للمغنيسيوم.

2. الإجهاد يمكن أن يؤدي التوتر إلى إجهاد العضلات في كثير من الحالات ، وهو عرض محتمل للتوتر والقلق. 3. اضطراب نمط النومإذا كنت تعاني من مشاكل النوم، فإن الناقلات العصبية تُبنى في دماغك والتي غالبًا ما تسبب إجهادًا للعضلات أو اهتزازًا لا إراديًا. 4. الدواءمع مرور الوقت ، قد تتسبب بعض الأدوية أيضًا في ارتعاش العضلات والإبهام. الستيرويدات والمكملات مثل مضادات الصرع هي بعض هذه الأدوية.





5. إرهاق العضلات أو الإفراط في استخدامهاالحركات المستمرة أو المتكررة التي تؤدي إلى فرط نشاط العضلات مثل ممارسة ألعاب الفيديو والكتابة ، يمكن أن تجهد عضلات الإبهام ، مما يؤدي إلى ارتعاش.





الأسباب الخطيرة لارتعاش الإبهام اللاإراديفيما يلي بعض الحالات الأكثر خطورة من ارتعاش الإبهام اللاإرادي





1. أورام الدماغأورام الدماغ يمكن أن يظهر جزء معين منها بناءً على موقعها الحرج في شكل حركات الإبهام اللاإرادية. في حين أنه يمكن أن يؤدي إلى ارتعاش الإبهام ، إلا أنه ليس حالة شائعة جدًا.





2. الرعاش الأساسي الحميد المعروف أيضًا باسم الرعاش العائليهذه حركات لا إرادية جيدة تشمل أصابع اليدين.

تصبح الهزات أكثر وضوحًا أثناء الحركات. إنه يعمل ويتوقف ، ويزداد سوءًا مع تقدم العمر ، ويمكن أن يزداد سوءًا في المواقف العصيبة. تزداد الشدة والتكرار في الشدة بمرور الوقت ومع تقدم العمر. عادة ما تكون وراثية. يصيب كل من الذكور والإناث ، ولكنه أكثر وضوحًا عند الرجال.





3. مرض باركنسونمرض باركنسون هو اضطراب تدريجي يؤثر على نظامنا العصبي ويتجلى في شكل رعشات وأعراض أخرى في شكل تيبس وبطء في الحركة. يمكن أن يرتبط أيضًا بتغيرات الحالة المزاجية ، وصعوبة الأكل ، والإرهاق ، والإمساك ، واضطرابات الذاكرة ، والأوهام والهلوسة. هو شائع عند الذكور. سبب شلل الرعاش غير معروف.