شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة غنية بالمغذيات لعمل ديتوكس وإزالة السموم من الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الديتوكس عبارة عن مشروبات طبيعية تساعد على إزالة السموم من الجسم ويتم إعداد مشروب الديتوكس عن طريق خلط الماء مع قطع الفواكه والخضراوات ونقعها فى الماء، ويساعد الديتوكس على الشعور بالحيوية والنشاط، ويعزز المناعة، ويساعدك على البدء في الطريق نحو صحة أفضل، فى هذا التقرير نتعرف على أطعمة للتخلص من السموم من جسمك، بحسب موقع هيلث شوت.

أغذية لإزالة السموم من الجسم ​1. الخضراوات الورقية تتوافر الخضراوات الورقية الطازجة مثل السبانخ واللفت، هذه الخضراوات مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية التي تساعد على التخلص من السموم من الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر هذه الخضراوات مصدرًا رائعًا للألياف التي تساعد في الهضم وتدعم عملية التطهير. يمكن أن يساعد تضمين مجموعة متنوعة من الخضار الورقية الخضراء في نظامك الغذائي في تنقية الدم والحفاظ على عمل الجهاز الهضمي على النحو الأمثل. 2. الكركميستخدم الكركم ، وهو نوع من التوابل الذهبية ذات الخصائص القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ، لعدة قرون في الطب التقليدي لفوائده في إزالة السموم. يساعد الكركمين ، وهو المركب النشط في الكركم ، على إزالة السموم من الكبد (إزالة سموم الكبد) من الجسم عن طريق تحييد الجذور الحرة وتعزيز إنتاج الإنزيمات التي تطرد السموم. يمكن أن يساعد تضمين الكركم في وجباتك ، سواء في شكله الخام ، كتوابل ، أو في الكركم باللبن ، بشكل كبير في إزالة السموم وتعزيز نظام المناعة . 3. الحبوب الكاملةإن دمج الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والشعير والشوفان في نظامك الغذائي للتخلص من السموم يمكن أن يوفر الألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية. تعمل هذه الحبوب على تحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم وتساعد على التخلص من السموم من الجسم. علاوة على ذلك ، توفر الحبوب الكاملة أيضًا إطلاقًا ثابتًا للطاقة ، مما يدعم الرفاهية العامة.





4. التوت والفراولةيقدم التوت والفراولة ، علاجًا لذيذًا مع توفير وفرة من مضادات الأكسدة. تلعب هذه المركبات الطبيعية دورًا حيويًا في حماية جسمك من الجذور الحرة الضارة وضمان صحة خلاياك.