شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول البرقوق.. من صحة القلب إلى تقوية المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البرقوق يحتوي على فوائد غذائية عديدة، فهو مصدر غني بالفيتامينات الأساسية والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساهم في الرفاهية العامة.من دعم صحة القلب إلى المساعدة في الهضم، يقدم البرقوق مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تجعله إضافة لا غنى عنها لنظامك الغذائي، فيما يلى حسب موقع " prevention" ، نتكشف 8 فوائد صحية مذهلة للخوخ والتي ستجذبك بلا شك إلى دمجها في روتينك اليومي.

صحة القلب

حماية قلوبنا أمر ضروري، ويمكن أن يلعب البرقوق دورًا حاسمًا في القيام بذلك، هذه الفاكهة اللذيذة مليئة بمضادات الأكسدة مثل المركبات الفينولية وفيتامين ج، والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات في نظام القلب والأوعية الدموية.

وفقًا للدراسة، ارتبط الاستهلاك المنتظم للخوخ بانخفاض مستويات ضغط الدم، وتحسن مستويات الكوليسترول ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

قوة المغذيات

البرقوق قوة غذائية غنية بالفيتامينات والمعادن التي تغذي الجسم. تحتوي حبة البرقوق الواحدة على فيتامينات A و C و K ومختلف فيتامينات B المعقدة ، بما في ذلك B6 و B3 و B2. أيضًا ، يعد البرقوق مصدرًا غنيًا للمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم ، وهي ضرورية للحفاظ على صحة العظام والعضلات ووظيفة الأعصاب.

مساعدات الجهاز الهضمي

إذا كنت تبحث عن هضم أفضل ، يمكن أن يكون البرقوق حليفك. يعد البرقوق مصدرًا غنيًا للألياف الغذائية ، سواء القابلة للذوبان أو غير القابلة للذوبان ، والتي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، الألياف القابلة للذوبان تدعم بكتيريا الأمعاء الصحية ، وتعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

صحة العظم

تزداد أهمية الحفاظ على عظام قوية وصحية مع تقدمنا ​​في العمر، وفقًا لمجلة Nutrients ، فإن مزيج الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K الموجود في الخوخ يساعد في دعم كثافة العظام وتقليل مخاطر المشكلات المتعلقة بالعظام ، مثل هشاشة العظام.

إدارة الوزن

بالنسبة لأولئك الذين يراقبون محيط الخصر لديهم ، يمكن أن يكون البرقوق إضافة ممتازة لخطة إدارة الوزن الخاصة بك، على الرغم من كونه حلوًا بشكل طبيعي ، إلا أن البرقوق يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ومحتوى مائي مرتفع، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. تعمل الألياف الموجودة في البرقوق على إبطاء عملية الهضم، والحد من آلام الجوع وتعزيز الشعور بالشبع، مما يساعد في جهود إنقاص الوزن.

تألق البشرة

تريد بشرة متوهجة وصحية؟ يمكن أن يساهم دمج البرقوق في نظامك الغذائي في إشراق بشرتك وصحتها بشكل عام، تدعم وفرة فيتامين سي في البرقوق إنتاج الكولاجين، مما يعزز مرونة الجلد ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة التي تسببها العوامل البيئية.

يقوي المناعة

يعد وجود نظام مناعي قوي أمرًا حيويًا لمكافحة العدوى والأمراض، يوفر البرقوق، بمحتواه من فيتامين سي، دفعة كبيرة لجهاز المناعة، يعزز فيتامين سي إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن الجسم ضد مسببات الأمراض الضارة.