شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة لتقوية العظام والعضلات والان مع تفاصيل الخبر
وحسب ما ذكره موقع health فإن هذه الأطعمة غنية بالكالسيوم وفيتامين د حتى تتمكن من النمو والحفاظ على عظام صحية وقوية.
يمكن أن تحافظ التمارين والنشاط البدني على صحة العظام منذ الطفولة وحتى البلوغ و يجب أن يهدف الأطفال والمراهقون إلى ممارسة النشاط البدني لمدة ساعة يوميًا ، بينما يحتاج البالغون إلى حوالي ساعتين و 30 دقيقة كل أسبوع من الناحية المثالية ، يمكنك مزج التمارين التالية:
-حمل الوزن (مثل المشي والجري والرقص والرياضات الجماعية)
-تدريب القوة (على سبيل المثال ، رفع الأثقال الحرة وأنظمة وزن الجسم)
-عدم تحمل الوزن (مثل ركوب الدراجات والسباحة)
كيف يساعد الكالسيوم وفيتامين د في تقوية عظامك؟الكالسيوم معدن يدعم بنية العظام والأسنان وصلابتها حيث يوجد حوالي 98٪ من الكالسيوم في جسمك في عظامك و يستخدم باقي جسمك عظامك كبنك للكالسيوم.
يوجد فيتامين د بشكل طبيعي في عدد قليل من الأطعمة ، بما في ذلك الأسماك والفطر ، ولكنه يوجد بشكل أساسي في الأطعمة المدعمة ينتجها جسمك أيضًا عندما تكون بشرتك في الشمس. يحسن فيتامين د امتصاص الكالسيوم ونمو العظام ويساعد عضلاتك وأعصابك وجهاز المناعة.
وافضل الأطعمة لتقوية العظام
- منتجات الألبان
يمكن أن تكون منتجات الألبان - مثل الحليب واللبن والجبن - مصادر ممتازة للكالسيوم للمساعدة في تقوية عظامك.
- لبن
يحتوي الحليب على العديد من العناصر الغذائية —18 من أصل 22 والتي تعتبر الأكثر أهمية لصحة الإنسان ، بما في ذلك الكالسيوم كما أنه يعتبر من أغنى مصادر الكالسيوم الطبيعي. وفقًا للإرشادات الغذائية للأمريكيين ، تحتوي أنواع مختلفة من الحليب على كميات مختلفة من الكالسيوم.
- زبادي
مصدر جيد آخر للكالسيوم الطبيعي هو الزبادي يمكن أن يوفر الزبادي الذي يحتوي على منتجات الألبان منزوع الدسم وقليل الدسم ما بين 30٪ و 45٪ من القيمة اليومية للكالسيوم. على وجه التحديد ، تحتوي 8 أونصات من اللبن العادي قليل الدسم أو الخالي من الدسم على 448-488 ملليجرام من الكالسيوم ، بينما تحتوي 8 أونصات من الزبادي اليوناني العادي قليل الدسم أو الخالي من الدسم على 250-261 ملليجرام من الكالسيوم.
.أنواع معينة من الأسماكيمكن لهذه الأنواع الثلاثة من الأسماك أن تمدك بالكالسيوم وفيتامين د (والكثير من البروتين) لمساعدتك في الحفاظ على صحة العظام.
- السردين
يحظى السردين بسمعة سيئة في بعض الأحيان ، لكن 3.75 أوقية فقط من السردين المعلب تحتوي على 351 ملليجرام من الكالسيوم و 178 وحدة دولية من فيتامين د. 14 يمكنك الاستمتاع بالسردين مباشرة من العلبة ، أو من البيتزا ، أو ممزوجًا في المكرونة أو طبق السلطة يمكنك أيضًا تجربتها على البسكويت مع الخردل.
- سمك السالمون
غالبًا ما يصنع السلمون "طعامًا خارقًا" لأنه يتميز بالعديد من الفوائد الصحية ، أحدها الحفاظ على صحة عظامك تحتوي حصة 3 أونصات من سمك السلمون المطبوخ على حوالي 13 ملليجرام من الكالسيوم ولكن 447 وحدة دولية من فيتامين د .
يشتهر السلمون أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لصحة القلب والعين والدماغ ، فضلاً عن الحفاظ على مستوى الطاقة لديك.
- تونة
تعتبر أطباق التونة من العناصر الغذائية غير المكلفة للعشاء (تذوب التونة أو الكسرولة ، أي شخص؟) ، ولسبب وجيه علبة واحدة من التونة توفر 26 ملليجرام من الكالسيوم و 67 وحدة دولية من فيتامين د .17 على الرغم من أنها تحتوي على فيتامين د أقل من السردين والسلمون ، إلا أن التونة لا تزال مصدرًا صحيًا لفيتامين د لتضمينه في نظامك الغذائي.
كما يمكن أن يساعد صفار البيض في صحة عظامك أيضًا و يوفر صفار بيضة واحد كبير فقط 22 ملليجرامًا من الكالسيوم و 37 وحدة دولية من فيتامين د بالإضافة إلى ذلك ، إذا أكلت بياض البيض ، فستحصل على حوالي 6 جرام من البروتين من كل بيضة .
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