علاج التهاب المسالك البولية عند النساء ب4 علاجات مجربة وسريعة المفعول

بيروت - نادين محمد - إذا كنت ممن يعانون من التهاب المسالك البولية فقد تحتاجين إلى علاج مبكر حتى لا تتفاقم الأعراض وتتسبب في الإصابة بالكثير من المضاعفات فقد يطلب منك الطبيب تحليل عينة من البول و تُحلل تلك العينة مختبريًا للتحقق من خلايا الدم البيضاء أو الحمراء أو البكتيريا. إليك كيفية تشخيص وعلاج التهاب المسالك البولية.

المصدر:adobestock

تشخيص وعلاج التهاب المسالك البولية عند النساء

1-زراعة بكتيريا المسالك البولية في المختبر

قد يتبع تحليل البول في المختبر أحيانًا إجراء مزرعة البول. ويوضح هذا الاختبار للطبيب طبيعة البكتيريا المسببة للعدوى. ويمكن أن يساعده على تحديد الأدوية التي ستكون أكثر فاعلية.

2-التقاط صور لمجرى البول

قد تتكرر الإصابة بعدوى الجهاز البولي نتيجة لمشكلات هيكلية في مجرى البول. وقد يطلب الطبيب إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتحقق من هذه المشكلات. يمكن أيضًا استخدام أشعة الصبغة بالرنين لإظهار بنية مجرى البول.

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3-استخدام منظار لفحص المثانة من الداخل

في حال تكرار الإصابة بعدوى الجهاز البولي، قد يجري الطبيب تنظيرًا للمثانة. ويُستخدم في هذا الاختبار أنبوب طويل رفيع مزود بعدسة، ويُطلق عليه منظار المثانة، لفحص الإحليل والمثانة من الداخل. يدخل الطبيب منظار المثانة في الإحليل ويمرره خلاله حتى يصل إلى المثانة.

علاج التهاب المسالك البولية عند النساء

المصدر:adobestock

عادةً ما تكون المضادات الحيوية أول ما يُوصف من الأدوية لعلاج التهابات المسالك البولية. ويُحدَّد نوع الدواء ومدة تناوله بناءً على حالتك الصحية ونوع البكتيريا الموجودة في البول.

تشمل الأدوية الشائعة الاستخدام لعلاج التهاب المسالك البولية البسيط ما يلي:

تريميثوبريم وسلفاميثوكسازول (Bactrim وBactrim DS)

فوسفوميسين (Monurol)

نيتروفورانتوين (Macrodantin، وMacrobid، وFuradantin)

سيفاليكسين

سيفترياكسون

لا يُنصَح عادة بتناول مجموعة المضادات الحيوية المعروفة باسم الفلوروكينولونات لعلاج التهاب المسالك البولية البسيط. ومن هذه الأدوية سيبروفلوكساسين (Ciprofloxacin) وليفوفلوكساسين وغيرهما. فبوجه عام، تفوق مخاطر هذه العقاقير الفوائد المتأتية منها لعلاج التهاب المسالك البولية البسيط.

وفي حالات التهاب المسالك البولية المعقد أو عدوى الكلى، قد يصف طبيبك دواء الفلوروكينولون إذا لم تكن توجد خيارات علاجية أخرى.

وفي كثير من الأحيان، تختفي أعراض التهاب المسالك البولية خلال بضعة أيام من بدء العلاج. لكن قد يلزم الاستمرار في تناول المضادات الحيوية لمدة أسبوع أو أكثر. عليك تناول جميع الأدوية حسبما وُصِف لك.

بالنسبة إلى حالات التهاب المسالك البولية غير المعقدة التي تحدث عندما تكون صحتك العامة جيدة، قد يوصي طبيبك بعلاج يؤخذ لفترة أقصر مثل تناول مضاد حيوي لمدة يوم إلى ثلاثة أيام.

يعتمد تحديد ما إذا كانت فترة العلاج القصيرة هذه كافية لعلاج الالتهاب أم لا على الأعراض التي تصيبك وتاريخك الطبي.

قد يصف لك الطبيب أيضًا مسكنًا للألم تأخذه لتخفيف الشعور بالحرقة أثناء التبول. ولكن عادةً ما يزول الألم بعد فترة وجيزة من بدء تناول المضادات الحيوية.

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علاج طبيعية لعلاج التهاب المسالك البولية عند النساء

المصدر:adobestock

قد تكون عدوى الجهاز البولي مؤلمة، غير أنه يمكنك اتباع بعض الخطوات لتخفيف شعورك بالانزعاج إلى أن تقضي المضادات الحيوية على العدوى. اتبع النصائح التالية:

تناول الكثير من الماء إذ يساعد الماء على تخفيف تركيز البول والتخلص من البكتيريا.

تقليل المشروبات التي يمكن أن تهيج المثانة و تجنَّب تناوُل القهوة والمشروبات الغازية التي تحتوي على عصائر حمضية أو كافيين لحين شفائك من العدوى، فهذه المشروبات يمكنها تهييج المثانة، ومن ثم تزيد الحاجة للتبول.

استخدام وسادة تدفئة ليست ساخنة على البطن لتخفيف الضغط عن المثانة والشعور بعدم الارتياح.

يتناول الكثيرون عصير التوت البري للوقاية من عدوى الجهاز البولي. وتشير بعض الدلائل إلى أن منتجات التوت البري سواءً أكانت عصائر أو أقراصًا- يمكن أن تكون لها خصائص مقاومة للعدوى فلن يسبب شرب عصير التوت البري ضررًا كبيرًا إذا كنت تشعرين أنه يساعدك على الوقاية من عدوى الجهاز البولي، لكن انتبه لما يحتويه من سعرات حرارية. وبالنسبة لمعظم الأشخاص، فإن تناول عصير التوت البري آمن.

المصدر : موقع mayoclinic