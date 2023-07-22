شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء سادس مريض على مستوى العالم من الإيدز بعد خضوعه لعملية زرع نخاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شفاء سادس مريض على مستوى العالم من فيروس الإيدز، حيث إنه حدث تقدم كبير في مجال فيروس نقص المناعة البشرية وتم شفاء الرجل السويسري في الخمسينيات من العمر، والذى يعتبر سادس مريض على الإطلاق يتخلص من العدوى بشكل كامل.

وقالت الصحيفة، إن الرجل قد شفي بعد خضوعه لعملية زرع نخاع عظمي، لكن العلاج عنيف للغاية بحيث لا يمكن استخدامه على نطاق واسع بين مرضى فيروس نقص المناعة البشرية،كان الرجل السويسري في الخمسينيات من عمره - الملقب بـ "مريض جنيف" - خاليًا من فيروس نقص المناعة البشرية منذ أن تلقى علاجًا محفوفًا بالمخاطر في عام 2018، لم تكشف الاختبارات المتكررة التي أعقبت العلاج عن وجود فيروس نقص المناعة البشرية في مجرى دم المريض، مما دفع الأطباء إلى التوقف عن نظام الأدوية الخاص بالمريض في نوفمبر 2021، مما يشير إلى أنه شفى تماما من الفيروس، كما يجب على الأطباء الانتظار 5 سنوات من لحظة التوقف عن تناول أدوية فيروس نقص المناعة البشرية قبل الإعلان رسميًا عن شفاء المريض.

في عام 2018 ، تلقى الشخص العلاج الكيميائي وزرع نخاع العظم كجزء من نظام علاج سرطان الدم، ينقل هذا الإجراء الخلايا الجذعية المكونة للدم السليمة، وهي خلايا بشرية لديها القدرة على التطور إلى مجموعة متنوعة من أنواع الخلايا، في جسم الشخص لتحل محل نخاع العظام الذي لا ينتج خلايا سليمة كافية، نخاع العظام هو مادة إسفنجية داخل العظام حيث يصنع الجسم خلايا الدم ويخزنها، عندما تنضج الخلايا، فإنها تنتقل من نخاع العظام إلى مجرى الدم، يمكن إجراء عملية الزرع هذه، التي تسمى أحيانًا زرع الخلايا الجذعية، للأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من السرطانات أو نقص المناعة، ينطوي الإجراء على مخاطر عديدة، بما في ذلك تلف الأعضاء، والالتهابات، والعقم، وإعتام عدسة العين.

وقال معهد باستير، إنه بعد عملية زرع المريض، تم اكتشاف أن خلايا الدم الخاصة به قد استبدلت بالكامل بخلايا دم المتبرع وانخفضت الخلايا المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بشكل كبير.

مريض جنيف هو سادس مريض مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية يتم اعتباره "شفيًا بشكل فعال" من المرض، بينما يقع الخمسة الآخرون في كاليفورنيا ونيويورك وبرلين ولندن ودوسلدورف، في حين لا يوجد علاج شامل لفيروس نقص المناعة البشرية، هناك حاليًا 8 عقاقير معتمدة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، لاستخدامها في العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتم استخدام الأدوية معًا لزيادة الفاعلية وتقليل فرص مقاومة الفيروس للعلاجاتن موضحا، إنه كان 39 مليون شخص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في نهاية عام 2022 وتوفي 630 ألف شخص بسبب المرض.

ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق سوائل جسم الشخص المصاب، بما في ذلك الدم وحليب الثدي والسائل المنوي والسوائل المهبلية، كما يمكن أن ينتقل عن طريق الحمل والجنس، إذا لم يتم علاج الفيروس، يمكن أن يؤدي إلى متلازمة نقص المناعة المكتسب أو الإيدز، بينما يقول الأطباء إن الطريقة العلاجية المستخدمة في مريض جنيف لا تنطبق على نطاق واسع بسبب صعوبتها.

قالت الدكتورة ألكسندرا كالمي، مديرة وحدة فيروس نقص المناعة البشرية " الإيدز" في مستشفيات جامعة جنيف: "من خلال هذا الوضع الفريد، نستكشف طرقًا جديدة على أمل أن يكون هناك علاج شافى تماما من الفيروس ويتوافر لجميع المرضى.