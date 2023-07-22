شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على أول علاج لمرض الجلد الفيروسي للبالغين والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA" إنها وافقت على علاج (VRCA.O) لعدوى جلدية فيروسية لدى البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

ويمثل منح الضوء الأخضر للعقار، أول علاج معتمد لمرض الجلد الفيروسي المليساء المعدية في الولايات المتحدة، ويعد قرار هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بمثابة دفعة قوية للشركة بعد أن فشلت سابقًا في الحصول على موافقة تسويقية للدواء.

لم تقدم الشركة تفاصيل عن أسعار العقار الجديد، لكنها قالت إن العقار سيكون متاحًا تجاريًا بحلول سبتمبر 2023.

ينتج المليساء المعدية عن فيروس الجدري وينتج عنه آفات جلدية، وعادة ما يتم علاجها في غضون عام دون تندب، ولكن قد تستغرق بعض الحالات وقتًا أطول بكثير، تقدر الشركة أن حوالي 6 ملايين شخص سنويًا في الولايات المتحدة، معظمهم من الأطفال، يتأثرون بالحالة التي لم يكن لها علاج سابق.

قالت الشركة المنتجة للعقار، إن علاجها كان فعالًا في دراستين في المرحلة الأخيرة، حيث حقق حوالي نصف المرضى في العلاج إزالة كاملة لجميع آفات المليساء التي يمكن علاجها على مدى 12 عشر أسبوعًا، وهي نسبة أعلى بكثير من مجموعة الدواء الوهمي،

تقوم الشركة أيضًا باختبار العقار لعلاج الثآليل الشائعة والثآليل التناسلية الخارجية في تجارب المرحلة الأخيرة الجارية.