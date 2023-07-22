شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى الصحى لمرض الكبد الدهنى غير الكحولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) هو حالة منتشرة تتميز بتراكم الدهون الزائدة في الكبد، وغالبًا ما ترتبط بالعادات الغذائية السيئة وأنماط الحياة المستقرة، لحسن الحظ ، يمكن لتغييرات نمط الحياة ، وخاصة التركيز على نظام غذائي متوازن، أن تلعب دورًا مهمًا في إدارة NAFLD وتحسين صحة الكبد.

النظام الغذائي لمرض الكبد الدهني غير الكحولي 1. اختر أطعمة كاملة

حسب موقع "onlymyhealth"، ركز على نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، قلل من الأطعمة المصنعة والسكرية، لأنها تساهم في التهاب الكبد وزيادة الوزن.

2. مراقبة حصصك

يمكن أن يساهم الإفراط في تناول الطعام في زيادة الوزن وتفاقم مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ضع في اعتبارك أحجام الحصص، واستهدف تناول الطعام حتى تشعر بالرضا، وليس الشبع المفرط.

3. تناول الكربوهيدرات المعتدلة

في حين أن الكربوهيدرات ضرورية للطاقة ، فإن تناول الكربوهيدرات المكررة بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل في الكبد، ركز على الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات كمصادر للكربوهيدرات.

4. الدهون الصحية

استبدل الدهون غير الصحية مثل الدهون المتحولة والدهون المشبعة ببدائل صحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون خيارات ممتازة.

5. مراقبة تناول البروتين

قم بتضمين كميات معتدلة من مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن والبقوليات والتوفو في نظامك الغذائي، يساعد البروتين في إصلاح خلايا الكبد ويدعم الصحة العامة.

6. ابق رطبًا

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم لدعم وظائف الكبد والمساعدة في طرد السموم.