شكرا لقرائتكم خبر عن من صحة الكلى إلى تقليل التهاب المفاصل.. اعرف 8 فوائد للكركمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركمين مركب كيميائي طبيعي موجود في جذر الكركم، إنه مسئول عن اللون الأصفر النابض للكركم ويمتلك مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، يشتهر الكركمين بتعزيز صحة الكلى وكذلك تقوية العظام وتقليل آلام المفاصل، قد يساعد الكركمين حتى في إبطاء تطور أمراض الكلى، خصائص الكركمين المضادة للالتهابات تجعله مفيدًا لصحة المفاصل والتهاب المفاصل، أظهرت الدراسات أن الكركمين يمكن أن يكون فعالًا مثل بعض الأدوية المضادة للالتهابات في إدارة أعراض التهاب المفاصل، وإليك الطرق الأخرى التي يعزز بها الكركمين الصحة، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

8 طرق يعزز فيها الكركمين صحتنا: 1. الآثار المضادة للالتهاباتيحتوي الكركمين على خصائص قوية مضادة للالتهابات، يثبط نشاط الجزيئات الالتهابية المختلفة ، ويقلل الالتهابات المزمنة في الجسم، والتي ترتبط بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل. 2. مضادات الأكسدة القويةالكركمين هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، من خلال القيام بذلك، فإنه يساعد على حماية الخلايا من التلف، ويقلل من الإجهاد التأكسدي، ويعزز الصحة العامة والرفاهية.

3. صحة الدماغأظهر الكركمين تأثيرات واعدة على صحة الدماغ، يعزز عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF) ، وهو هرمون النمو الذي يحفز نمو الخلايا العصبية الجديدة ويحمي من أمراض الدماغ التنكسية مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

4. صحة القلبيدعم الكركمين صحة القلب عن طريق تحسين وظيفة البطانة وتقليل الالتهاب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول عن طريق خفض الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الحميد (الجيد).

5. الوقاية من السرطانتشير دراسات مختلفة إلى أن الكركمين قد يساعد في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان وعلاجها. يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية وانتشارها، ويحث على موت الخلايا المبرمج ، ويقلل من تكوين أوعية دموية جديدة في الأورام.

6. صحة الجهاز الهضمييساعد الكركمين في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، إنه يحفز المرارة على إطلاق الصفراء ، مما يساعد في تكسير الدهون وتحسين عملية الهضم بشكل عام، كما أنه يساعد في تقليل أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) ومرض كرون.

7. صحة الجلدتم العثور على الكركمين له خصائص تعزيز الجلد، يمكن أن يساعد في تحسين العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والصدفية والأكزيما بسبب تأثيراته المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، قد يؤدي الكركمين أيضًا إلى إبطاء عملية الشيخوخة من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي.

8. دعم نظام المناعةيمكن أن يقوي الكركمين جهاز المناعة عن طريق تعزيز نشاط الخلايا المناعية وتعزيز عملها السليم، يساعد في مكافحة الالتهابات وتحسين الاستجابة المناعية والوقاية من الأمراض المختلفة. هذا هو السبب في تشجيع حليب الكركم للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.