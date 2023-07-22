شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى أسباب آلام الظهر أثناء فترات الحيض وكيفية التخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الدورة الشهرية جزءًا أساسيًا ومهمًا من صحة المرأة وحياتها، غالبًا ما تؤدي إلى ظهور أعراض أخرى مختلفة مثل آلام الظهر، قد يكون ألم مستمر ومزعج يعيق الأنشطة اليومية، قد تعاني النساء من آلام الظهر لعدة أسباب، وإليك سبب حدوثه وكيفية الوقاية منه وعلاجه، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv". إليك أسباب آلام الظهر أثناء فترات الدورة الشهرية 1. التغيرات الهرمونيةأثناء الدورة الشهرية، ينتج الجسم هرمونات تسمى البروستاجلاندين، والتي تؤدي إلى تقلصات الرحم لتزيل بطانة الرحم، يمكن أن تؤثر هذه الانقباضات أيضًا على العضلات المجاورة، بما في ذلك عضلات أسفل الظهر، ما يؤدي إلى الشعور بالألم وعدم الراحة.

2. احتقان الحوضقد يؤدي زيادة تدفق الدم إلى منطقة الحوض أثناء الحيض إلى احتقان وتورم في أعضاء الحوض، هذا يمكن أن يضغط على الأعصاب ويخلق ألمًا ينتشر إلى أسفل الظهر.

3. بطانة الرحمالانتباذ البطاني الرحمي هو حالة ينمو فيها نسيج بطانة الرحم خارجه، عادةً على أعضاء الحوض، يمكن أن يؤدي هذا النمو غير الطبيعي للأنسجة إلى التهاب وتندب وألم ، بما في ذلك آلام الظهر، خلال فترات.

4. مرض التهاب الحوض (PID)PID هو عدوى تصيب الأعضاء التناسلية الأنثوية، وغالبًا ما تسببها الأمراض المنقولة جنسياً، يمكن أن تؤدي العدوى إلى التهاب وألم في منطقة الحوض ، مما قد ينتشر إلى أسفل الظهر.

5. الأورام الليفية أو أكياس المبيضالأورام الليفية هي أورام غير سرطانية في الرحم ، بينما أكياس المبيض عبارة عن أكياس مملوءة بالسوائل على المبايض، يمكن أن تسبب كلتا الحالتين آلامًا في الحوض وثقلًا وألمًا في الظهر أثناء فترات الدورة الشهرية.

6. توتر العضلاتيمكن أن تؤدي تقلصات الدورة الشهرية وعدم الراحة إلى شد عضلات ظهرها دون قصد لتخفيف الألم، يمكن أن يؤدي توتر العضلات المطول إلى آلام الظهر. نصائح للمساعدة في منع آلام الظهر أثناء فترات: 1. وسادة تدفئةاستخدم وسادة تدفئة أو خذ حمامًا دافئًا لتخفيف توتر العضلات وتقليل الألم في منطقة الظهر.

2. ممارسة تمارين لطيفةمارس تمارين لطيفة مثل اليوجا لتمديد وتقوية عضلات الظهر وتقليل الألم.

3. وضعية الجلوسالجلوس والوقوف في وضعية مناسبة ، حيث يمكن أن يؤدي التراخي إلى تفاقم آلام الظهر، استخدم كرسيًا مزودًا بدعم قطني أو وسادة للحفاظ على عمود فقري محايد.

4. استخدم مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبيةتناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لتقليل الالتهاب وتخفيف آلام الظهر أثناء فترات الدورة الشهرية.

5. ارتداء ملابس مريحةتجنب الملابس الضيقة واختار الملابس الفضفاضة والمريحة لأنها يمكن أن تقيد الحركة وتزيد من آلام الظهر.

6. استخدم دعامة الظهريمكن أن يوفر ارتداء دعامة الظهر خلال فترات الدورة الشهرية لتخفيف الضغط على عضلات الظهر ، مما يقلل الألم. 7. ممارسة تقنيات تخفيف التوتريمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم آلام الظهر، لذا انخرط في أنشطة تخفيف التوتر مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو الحصول على تدليك لإرخاء العقل والجسم.