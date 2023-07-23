شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اختبارات تساعدك فى مراقبة صحة الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد هو عضو حيوي في أجسامنا يقوم بالعديد من الوظائف المهمة، ومن الضروري مراقبة صحة الكبد للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح، حيث إن هناك العديد من الاختبارات التي تساعدنا على تتبع صحة الكبد، وفهمها من منظور الشخص العادي، وإليك بعض الاختبارات الأساسية لمراقبة صحة الكبد، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

اختبارات إنزيمات الكبد:تقيس هذه الاختبارات، مثل ALT وAST، مستويات إنزيمات معينة في الدم، عندما يتلف الكبد أو لا يعمل بشكل جيد، يمكن لهذه الإنزيمات أن تتسرب إلى مجرى الدم، تشير المستويات المرتفعة من ALT وAST إلى مشاكل محتملة في الكبد.

اختبار البيليروبين:البيليروبين هو صبغة صفراء تنتج أثناء تكسير خلايا الدم الحمراء، عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح ، يمكن أن يسبب زيادة في مستويات البيليروبين، ما يؤدي إلى اليرقان، وهي حالة تسبب اصفرار الجلد والعينين، يساعد اختبار البيليروبين في قياس كمية هذه الصبغة في الدم.

اختبار الفوسفاتيز القلوي (ALP): إنزيم ALP هو إنزيم موجود في الأنسجة المختلفة ، بما في ذلك الكبد، يمكن أن تشير مستويات ALP المرتفعة إلى مرض في الكبد أو انسداد في القنوات الصفراوية، يساعد هذا الاختبار في تحديد ما إذا كان هناك أي مشكلة في الكبد أو في تدفق الصفراء.

Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) :هو إنزيم آخر للكبد يمكن قياسه من خلال فحص الدم، غالبًا ما ترتبط المستويات العالية من GGT بتلف الكبد أو الاستهلاك المفرط للكحول. يساعد هذا الاختبار في تحديد مشاكل الكبد المحتملة التي تسببها هذه العوامل.

ينتج الكبد البروتينات اللازمة لتخثر الدم بشكل صحيح، تساعد الاختبارات مثل زمن البروثرومبين (PT) ونسبة التطبيع الدولية (INR) في تقييم قدرة الكبد على إنتاج عوامل التخثر هذه، إذا كان الكبد لا يعمل بشكل جيد، فقد تظهر هذه الاختبارات فترات تخثر طويلة.

اختبار الألبومين:الألبومين هو بروتين ينتجه الكبد، يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم. قد يشير انخفاض مستويات الألبومين إلى ضعف الكبد أو سوء التغذية، يساعد هذا الاختبار في تقييم قدرة الكبد على إنتاج هذا البروتين المهم.

اختبارات التهاب الكبد الفيروسي:التهاب الكبد هو التهاب يصيب الكبد، وغالبًا ما ينتج عن عدوى فيروسية. هناك أنواع مختلفة من التهاب الكبد الفيروسي ، بما في ذلك التهاب الكبد A وB وC وE، تساعد اختبارات التهاب الكبد على تحديد ما إذا كنت قد تعرضت لأي من هذه الفيروسات ، والتي يمكن أن تؤثر على صحة الكبد.

اختبارات التصوير:إلى جانب اختبارات الدم ، يمكن أن توفر تقنيات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي فحصًا بصريًا للكبد، تساعد هذه الاختبارات في تحديد التشوهات الهيكلية، مثل الأورام أو الخراجات أو مرض الكبد الدهني.

للحفاظ على كبد صحي، من المهم أيضًا اتباع أسلوب حياة صحي. وهذا يشمل الحفاظ على نظام غذائي متوازن، والحفاظ على وزن صحي، وتجنب التعرض للسموم التي يمكن أن تضر الكبد، إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن صحة الكبد أو كنت تعاني من أعراض مثل اليرقان أو آلام البطن أو التعب غير المبرر، فمن المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية. يمكنهم تقييم حالتك وطلب الاختبارات اللازمة وتقديم إرشادات حول كيفية الحفاظ على صحة الكبد.