شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تغييرات فى نمط الحياة لمنع حالة مقدمات السكرى والتحكم فيها والان مع تفاصيل الخبر
عادة، تتزامن مقدمات السكري مع مقاومة الأنسولين، حيث يفرز البنكرياس الأنسولين، ومع ذلك تقاوم الخلايا آثاره، مما يؤدي إلى عدم كفاءة امتصاص الجلوكوز.
بالتالي يبقى هذا الجلوكوز في مجرى الدم، ويرفعه ويستقلبه لإنتاج الطاقة. ومع ذلك، وسط الإحصائيات الرهيبة والمصطلحات الطبية تكمن قصة أمل وصمود. تكمن القدرة على إدارة مرض السكري بشكل فعال في الأدوية والإمكانية التحويلية لتغييرات نمط الحياة.
التمرين المنتظم:يضمن أي شكل ثابت من التمارين النشاط القلبي الوعائي الأمثل ، والذي بدوره يساعد في تقليل مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم. تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى إفراز الإندورفين ، المعروف باسم هرمونات "الشعور بالسعادة" ، والتي تساهم في زيادة الشعور بالراحة وتساعد في تخفيف التوتر والقلق والاكتئاب.
التحكم في الوزن: يؤدي الوزن الزائد ، وخاصة حول محيط الخصر ، إلى تراكم ما يعرف بالأنسجة الدهنية ، مما يخل بتوازن مسارات إشارات الأنسولين في جسمك، يمكن أن يقلل الحفاظ على وزن صحي بشكل كبير من هذا التراكم وخطر الإصابة بمرض السكري.
إدارة الإجهاد:يؤثر الإجهاد بشكل كبير على وظائفنا، وغالبًا ما يؤدي إلى تقلبات غير مرغوب فيها في مستويات الجلوكوز في الدم، وممارسة التأمل واليوجا، والانخراط في هوايات الاسترخاء التي تنشط استجابة الجسم للاسترخاء، كما أنها تساعدك على الاتصال بالجهاز العصبي السمبتاوي، والحفاظ على مستويات الجلوكوز المستقرة في مجرى الدم.
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