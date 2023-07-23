شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية مذهلة لتناول الموز الأخضر.. تقليل مستوى السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الموز مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم والألياف والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، يتوفر الموز بسهولة وهو من الفاكهة المفضلة للكثيرين، حيث يعد بدء يومك بالموز أحد أكثر الخيارات الصحية التي يمكنك القيام بها ومع ذلك، لا يستهلك الكثير من الموز الخام في كثير من الأحيان، يتم تحميل الموز الخام بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية، وفقا لما نشره موقع "ndtv". الفوائد الصحية للموز الخام 1. يعزز الهضمالموز الأخضر يحتوي على أعلى نسبة من مركبات الفينول المقيدة، هذه المركبات لها تأثير بريبيوتيك لأنها قادرة على البقاء على قيد الحياة في المعدة وهضم الأمعاء الدقيقة وفي النهاية ، تخدم البكتيريا الجيدة في أمعائك.

2. يعزز صحة القلبيتم تحميل الموز الأخضر بالعناصر الغذائية المفيدة للقلب، تمامًا مثل الموز الأصفر ، يمكن أن يكون الموز الأخضر أيضًا مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم، يساعد في الحفاظ على أرقام ضغط الدم الصحية كما ينظم ضربات القلب.

3. جيد لمرضى السكرالموز الأخضر أقل حلاوة ويحتوي على سكر أقل من الموز الأصفر، يحتوي الموز الخام أيضًا على نشا أكثر مقاومة يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

أيضًا، يحتل الموز الأخضر غير الناضج مرتبة منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم ، بقيمة 30.

4. الموز الخام غني بمضادات الأكسدةتساعد مضادات الأكسدة في حماية جسمك من الجذور الحرة وتمنع الضرر التأكسدي.

يتم تحميل الموز الخام بفيتامين C وبيتا كاروتين والمغذيات النباتية الأخرى، تساعد هذه المركبات النشطة بيولوجيًا في تقليل الالتهاب.

5. يمكن أن تساعد في إنقاص الوزنيمكن أن يساعد الموز الأخضر في قمع الشهية، كما أن المحتوى العالي من الألياف في الموز الأخضر يعزز الشعور بالشبع، ما يجعلك تستهلك سعرات حرارية أقل في اليوم.