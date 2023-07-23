شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقليل تناول السكر يوميًا.. أبرزها اختر الأطعمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم ربط الاستهلاك المفرط للسكر بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، وفقًا لموقع "onlymyhealth"، يعد تقليل تناول السكر يوميًا خطوة بسيطة ولكنها حاسمة نحو تحسين الصحة العامة والرفاهية.

نصائح لتقليل تناول السكر يوميًافيما يلي بعض النصائح العملية لمساعدتك على تقليل تناول السكر:

1. اقرأ الملصقات

كن يقظًا لقارئ الملصقات. يختبئ السكر في العديد من الأطعمة المصنعة تحت أسماء مختلفة مثل السكروز وشراب الذرة عالي الفركتوز وسكر العنب والمزيد، تعرف على هذه الأسماء للتعرف على السكريات المخفية في المنتجات.

2. اختر الأطعمة الكاملةاختر الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، تحتوي هذه العناصر عمومًا على نسبة منخفضة من السكر وتوفر العناصر الغذائية الأساسية والألياف.

3. تجنب المشروبات السكرية

تعد المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة ومشروبات القهوة السكرية من المصادر الرئيسية للسكريات المضافة، استبدلها بالماء أو شاي الأعشاب أو المشروبات غير المحلاة لتقليل استهلاك السكر غير الضروري.

4. الحد من الوجبات الخفيفة المصنعة

تعتبر ملفات تعريف الارتباط والحلويات وغيرها من الوجبات الخفيفة السكرية مغرية ولكنها تساهم بشكل كبير في تناول السكر يوميًا. اختر وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات أو البذور أو الزبادي اليوناني أو الفواكه الطازجة.

5. اطبخ في المنزل

عندما تطبخ في المنزل، فإنك تتحكم في المكونات المستخدمة. يمكنك تقليل السكر في الوصفات أو استكشاف المحليات الطبيعية مثل ستيفيا أو فاكهة الراهب.

6. كن حذرا من التوابل

العديد من التوابل، مثل الكاتشب وصلصة الباربكيو وصلصة السلطة ، تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة بشكل مدهش. فكر في صنعها بنفسك أو استخدامها باعتدال.

7. التخفيض التدريجي

قد تكون محاولة التوقف عن تناول السكر تمامًا أمرًا مرهقًا وغير مستدام. قلل السكر تدريجيًا في نظامك الغذائي للسماح لبراعم التذوق بالتكيف.

8. اختر منتجات غير محلاة

اختر الإصدارات غير المحلاة من المنتجات مثل الزبادي ودقيق الشوفان وحليب الجوز. يمكنك إضافة المحليات الطبيعية المفضلة لديك إذا لزم الأمر.

9. ترقبوا مصائد السكر "الصحية"

قد لا تزال بعض المنتجات التي يتم تسويقها كبدائل صحية تحتوي على كميات كبيرة من السكر. تحقق دائمًا من ملصقات التغذية.

10. ابق رطبًا

في بعض الأحيان، نخطئ في العطش بالجوع ، مما يؤدي بنا إلى تناول الوجبات الخفيفة السكرية. حافظ على رطوبتك بالماء طوال اليوم لتجنب استهلاك السكر غير الضروري.



تذكر أن الأمر لا يتعلق بالقضاء التام على السكر ، ولكن عليك أن تضع في اعتبارك مقدار السكر المضاف الذي تستهلكه يوميًا، يمكن أن يكون للتغييرات الصغيرة تأثير كبير على صحتك على المدى الطويل. من خلال تبني هذه النصائح واتخاذ قرارات واعية، يمكنك تقليل تناول السكر يوميًا بشكل تدريجي والانتقال إلى نمط حياة أكثر صحة.