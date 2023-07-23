فوائد الأحماض الأمينية للتنحيف



بيروت - نادين محمد - الأحماض الأمينية هي مكملات غذائية تؤخذ لتحسين نمو العضلات بعد التمرين. ولكن الآن، هناك بعض الأدلة على أن مكملات الأحماض الأمينية ، وليس فقط تعزز البروتين ، بينما تساعد على التنحيف.

الأحماض الأمينية عبارة عن جزيئات صغيرة ترتبط ببعضها البعض لتكوين جزيئات بروتين أكبر. غالبًا ما يشار إليها على أنها المكونات الأساسية للبروتينات. هناك 20 نوعًا من الأحماض الأمينية التي يحتاجها جسم الإنسان لينمو على نحو طبيعي، يمكن للجسم استقلاب أحد عشر منها ، لكن يجب تناول تسعة آخري، وهي: الهيستيدين، آيسولوسين، ليسين، ميثيونين، فينيل ألانين، ثريونين، تريبتوفان وفالين

تحتوي جميع المنتجات الحيوانية - اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والبيض - على الأحماض الأمينية الأساسية. كذلك، الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات والبذور والمكسرات. فول الصويا والكينوا والحنطة السوداء هي النباتات الوحيدة التي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية وتنتج بروتينًا كاملاً.

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تلعب الأحماض الأمينية أدوار عدة في الجسم للحفاظ على صحة جيدة ، منها بناء البروتينات والأنسجة العضلية، تشمل:



تعزيز الهرمونات

تنظيم وظيفة المناعة

إنتاج وتنظيم الطاقة

بناء البروتينات الهيكلية للنسيج الضام في المفاصل والجلد

امتصاص المعادن الأساسية

تنظيم سكر الدم

حماية الخلايا العصبية.

كيف تساعد الأحماض الأمينية في فقدان الوزن؟



هناك العديد من الدراسات التي بحثت قدرة مكملات الأحماض الأمينية لتعزيز العضلات وفقدان الوزن. إحدى الطرق التي يمكن أن تساعدك بها مكملات الأحماض الأمينية على إنقاص الوزن هي تعزيز العضلات، كما أن هذه المكملات تمنحك المزيد من الطاقة وتخفف التعب من ثم تزيد قدرتكِ على أدراء مزيد من التمارين الرياضية من ثم حرق مزيد من السعرات الحرارية.



زيادة حرق الدهون



أظهرت دراسات متعددة أن مكملات الأحماض الأمينية تعمل على زيادة حرق الدهون، كما أنها تؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي، أظهرت إحدى الدراسات أن مكملات الأحماض الأمينية قللت من نسبة الدهون في الجسم لدى الرجال والنساء، حسب “هيلث لاين”.

تعمل الأحماض الأمينية على زيادة حرق الدهون-المصدر freepik



تعزيز العضلات



تناول مكملات الأحماض الأمينية يعمل على تعزيز بناء العضلات،كلما زادت كتلة العضلات لديكِ، زادت احتمالية قدرة الجسم على فقدان الدهون وحرق السعرات الحرارية. تستهلك أنسجة العضلات طاقة أكثر من الأنسجة الدهنية ، لذلك كلما تبني العضلات ، تزداد عملية التمثيل الغذائي لحرق مزيد من السعرات الحرارية.

الأحماض الأمينية تعزز بناء العضلات-المصدربfreepik

تحفيز هرمون النمو

هرمون النمو الذي ينتجه الجسم في الليل ، أثناء النوم، يحفز بناء البروتين، من ثم توازنه يضمن لكِ وزنًا مثاليًا، الأحماض الأمينية تحفز إفراز هرمون النمو بالتالي هي طريقة أخرى للتأكد من أهمية الأحماض الأمينية على التنحيف.

منع تخزين الدهون



هناك سبب آخر لفقدان الوزن من خلال تناول الأحماض الأمينية التي تعزز الطاقة دون دفع الجسم لتخزين الطاقة الزائدة على شكل دهون. تقلل أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول السكر ، كما تحافظ الأحماض الأمينية على صحة الأمعاء و وظائف المناعة.

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ماذا تعرفي عن حقن الأحماض الأمينية لفقدان الوزن؟



تشجع بعض عيادات التغذية على حقن الأحماض الأمينية الموجه للدهون ، مع النظام الغذائي والتمارين الرياضية، كوسيلة لتعزيز حرق الدهون وفقدان الوزن. عادةً ما تشتمل مضادات الدهون المستخدمة على مزيج من الأحماض الأمينية والمعادن والفيتامينات ، مثل فيتامين ب 12، فيتامين ب 6، الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة، فينترمين، ميثيونين، الكولين، واينوزيتول

لكن يجب أولًا استشارة الطبيب لأن كل حالة لها معاييرها.

