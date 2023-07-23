مشروبات تخسيس البطن سريعة المفعول

بيروت - نادين محمد - ترغب كل إمرأة بجسم مشدود أكثر وبطن مسطح، وتُعتبر الدهون في منطقة البطن من أكثر المشكلات المزعجة والأكثر شيوعاً لدى النساء، التي تُسبب الكثير من الإحراج، وعدم الثّقة في النفس. وتتساءل الكثيرات عن أفضل الطرق لتخسيس الوزن بسهولة، ولهذه الغاية، تُقدم لك "الجميلة"، مشروب الزنجبيل السحري للحصول على بطن مسطح ودهون أقل، خلال أيام معدودة، في السطور الآتية:



مشروب الزنجبيل والكركم لبطن مسطح ودهون أقل

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يُؤدي هذا المشروب إلى خسارة الوزن بانتظام وبشكلٍ سريع، ويساعد على امتصاص العناصر الغذائيّة من الطعام بفاعليّةٍ أكبر. كما يُساهم في حرق الدهون، وخاصة في منطقة البطن والأرداف.

المكوّنات:

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون بودرة.

ملعقة صغيرة من بودرة الكركم الصفراء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

نصف ملعقة من الفلفل الأخضر أو الأحمر.

عيدان كرفس "اختياري".

كمون "اختياري".

طريقة تحضير المشروب:

امزجي ملعقة الكركم الصفراء مع الزنجبيل وعصير الليمون الحامض والفلفل الأخضر. أضيفي الماء المغلي إلى هذه المكوّنات وقلبيها جيداً. تناولي هذا المشروب يومياً بعد تناول وجبتك الأخيرة في المساء، وستلاحظين بعد مرور أسبوعين كم أن نتيجته ملحوظة لك ومرضية. يمكنك إضافة بعض عيدان الكرفس الأخضر والكمون، نظراً لأن الأخير يعمل على منع الشهية للطعام ومقاومة الشعور بالجوع.

مشروب الزنجبيل والشاي الأخضر لبطن مسطح ودهون أقل

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يؤدي هذا المشروب دوراً رئيسياً في حرق الدهون المُخزَّنة في الجّسم، ويُساعد الزنجبيل في التقليل من الشهيّة ويُشعر المرء بالشبعِ لمدّةٍ أطول، ويُحافظ على مستويات السكر في الجسم. وطريقة تحضيره كالآتي:

غلي كوب من الماء، ثم إضافة قطعة من الزنجبيل القاسي أو ملعقة من البودرة إلى الماء المغلي، مع ملعقة من الشاي الأخضر الجاف إلى المزيج، ثم ترك المكوّنات منقوعة بالماء المغلي مدة لا تقل عن عشر دقائق.

ملاحظة: من الضروري المداومة على شرب المنقوع يومياً قبل الوجبات الغذائية بنحو نصف ساعة، مع تجنبه في ساعات الليل؛ كونه يحتوي على نسبة لا بأس بها من مادة الكافيين التي تسبب الأرق، وتزيد القلق.

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