شكرا لقرائتكم خبر عن أضف 8 عناصر لنظامك الغذائى للتحكم فى تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أخصائية التغذية بوجا مالهوترا، عن الأسباب الكامنة وراء تساقط الشعر، وتشمل العلاجات الكيميائية والحرارية، والتغيرات الهرمونية أثناء الحمل، والاختلالات الهرمونية مثل متلازمة تكيس المبايض وقصور الغدة الدرقية، والحالات الطبية مثل اضطرابات المناعة الذاتية، ونقص المغذيات، موضحة أن النظام الغذائي الصحي يلعب دورًا مهمًا، وإليك الأطعمة المغذية، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

وهو ضروري لشعر قوي، ويمكن أن تجده في العدس والفول والبيض ومنتجات الألبان والدجاج واللحوم والمأكولات البحرية.

الحديد:الخضار الورقية والبقوليات والبذور والمكسرات والدجاج واللحوم تمد الجسم بالحديد

يمكن الحصول عليه من خلال ضوء الشمس والبيض والمأكولات البحرية، ما يغذي شعرك من الداخل

توجد في الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات الورقية والبيض ومنتجات الألبان والأسماك واللحوم والموز والبذور والفول السوداني والدجاج.

فيتامين ج:يمكن الحصول عليه من الحمضيات ، والأملا ، والجوافة ، والفراولة ، والفلفل ، والطماطم ، والكيوي ، والبروكلي.

الزنك:البيض والدجاج والشوكولاتة الداكنة وبذور اليقطين وبذور البطيخ وبذور السمسم والفول السوداني وفول الصويا هي مصادر الزنك.

يمكن أن يكون البيض والبصل والثوم والملفوف والفاصوليا والبقوليات والمكسرات مفيدًا

فيتامين هـ:يمكنك العثور على فيتامين هـ في بذور عباد الشمس والبيض والزيوت النباتية والأفوكادو