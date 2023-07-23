شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تهتمى ببشرتك فى الجو الحر.. ارتدى الملابس القطنية وبلاش تمشى فى الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع حرارة الجو وهروب الكثير من الأشخاص إلى الشواطئ، فإنه يجب الاهتمام بالبشرة وصحة الجلد لتجنب الإصابة بالالتهابات، وتهيج البشرة خلال ذروة أشعة الشمس.

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان سند أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية السابق بطب بنها، أن حرارة الجو مرتفعة مع زيادة معدلات الرطوبة بالجو، لذلك:

1. يجب عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، لأنه يؤدى إلى زيادة إفراز العرق، والذى يحتوى على الماء والملح " كلوريد الصوديوم"، موضحة، إن فقد كمية كبيرة من كلوريد الصوديوم من الدم يؤدى إلى حدوث خلل في التمثيل الغذائي للخلايا، مما يؤثر على كافة أجهزة الجسم لذلك يراعى الإهتمام بشرب كميات كبيرة من الماء، مع الاهتمام بالملح لتعويض المفقود من كلوريد الصوديوم وهو "ملح الطعام العادى ".

2 . تجنب التعرض للشمس في وقت الذروة وهو من الساعة 10 ص إلى الثالثة عصرا.

3. السير في الظل وعدم السير تحت أشعة الشمس المباشرة، ويمكن الاستعانة بشمسية أو كاب .

4. الاهتمام باستخدام واقى الشمس وتكرار وضع الكريم كل ساعتين إلى 3 ساعات حسب درجة الشمس.

5.اكل الخضروات الطازجة التي تحتوى على مضادات الأكسدة للمساعدة في تقليل الآثار الضارة لأشعة الشمس على الجلد.

6. ارتداء الملابس القطنية الخفيفة الواسعة فاتحة اللون، وعدم ارتداء الملابس ذات الأقمشة الصناعية أو الأقمشة الخشنة، مثل بنطلونات الجينز لأنها تزيد من احتكاك الجلد، كما يجب عدم ارتداء البنطلونات الضيقة " الاسترش " لانها تزيد من الاحتكاك بالجلد.

7. مع زيادة الحرارة والرطوبة تزيد الالتهابات في ثنايا الجلد مثل تحت الإبط، وبين الفخذين، وتحت الثدى، وفى ثنايا البطن للأشخاص البدينة، وهنا يفضل الاستحمام يوميا بالماء البارد مع تجفيف الجلد جيدا ويفضل استخدام مواد قابضة في أماكن الثنايا مثل بودرة الثلج.

8. في الأماكن المزدحمة مع زيادة الحرارة والرطوبة تزيد التهابات الغدد العرقية بالجلد " حمو النيل " وخصوصا في الأطفال، وكبار السن، فيراعى التهوية المستمرة باستخدام المراوح واستخدام المكيفات إن وجدت، مع الاهتمام بارتداء الملابس القطنية والاستحمام يوميا بالماء البارد ويفضل دهن الجلد بالكلامينا والتي تعمل على تلطيف الجلد وتقليل الإحساس بالحكة في الأطفال.