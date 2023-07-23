شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا الفطور مهم لصحتك وأفكار صحية لتقديمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطار من أهم الوجبات الرئيسية في اليوم وينصح أخصائيو التغذية دائمًا بتناول وجبة الإفطار يوميًا على أن تكون غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع health تم إجراء الكثير من الدراسات حول ما إذا كان الإفطار ضروريًا، الإجماع هو نعم، الإفطار مهم وما تختاره على الإفطار أكثر أهمية.

وأن وجبات الإفطار الغنية بالسكريات المكررة والكربوهيدرات يمكن أن تسبب ضررًا أكثر من نفعها، وتساعدك أخصائية التغذية ميليندا غونغ المسجلة في جامعة كاليفورنيا في ديفيس هيلث على فهم النقاش حول وجبة الإفطار.

كيف يمكن للفطور أن يفيد صحتك؟

ثبت أن تناول وجبة الإفطار بانتظام يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة هناك أيضًا أدلة على أن تناول وجبة فطور صحية يساعد في تحسين وظائف المخ ، وخاصة الذاكرة والتركيز.

هل يمكن للفطور أن يزيد وزنك؟

تظهر بعض الأدلة أن تناول وجبة الإفطار قد يؤدي إلى تناول عدد قليل من السعرات الحرارية في اليوم من المهم موازنة السعرات الحرارية على مدار اليوم. إذا اخترت تناول وجبة الإفطار ، قسّم ما تتناوله من طعام (السعرات الحرارية) بالتساوي بين جميع وجباتك.

أطعمة الإفطار لتناولها وتجنبها

العديد من الدراسات حول أطعمة الإفطار لها موضوع واحد شامل: ما تأكله في وجبتك الصباحية هو الأهم تميل الحبوب السكرية والمعجنات والكعك، إلى جانب اللحوم المصنعة الغنية بالدهون ، إلى أن تكون عناصر طعام الإفطار الشائعة.

تحتوي معظم هذه العناصر على حبوب مكررة ومضاف إليها سكر قد يتسبب ذلك في ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم ، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع في منتصف الصباح يمكن أن تحتوي أيضًا على الكثير من الصوديوم الزائد ، مما قد يؤثر على ضغط الدم.

تظهر الأبحاث أن تناول وجبة إفطار غنية بالألياف مع كمية جيدة من البروتين وبعض الدهون الصحية للقلب يؤدي إلى صحة أفضل.

ابدأ بحبوب الإفطار

إذا لم يكن لديك متسع من الوقت في الصباح ، فإن الحبوب الغنية بالألياف مع القليل من السكر المضاف يمكن أن توفر لجسمك بداية جيدة ليومك اشترِ الحبوب التي تحتوي على 5 جرامات على الأقل من الألياف.

تحتوي العديد من حبوب الإفطار على البروتين للمساعدة في زيادة كمية البروتين التي تتناولها غالبًا ما تُصنع هذه الحبوب من الحبوب الكاملة ، والتي تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد وحمض الفوليك.

اهدف إلى شراء الحبوب المصنوعة من الحبوب الكاملة بنسبة 100٪ للحصول على أكبر قدر من الألياف أضف حوالي 1٪ من الحليب أو الحليب النباتي غير المحلى لزيادة كمية البروتين التي تتناولها.

ما هي أطعمة الإفطار الغنية بالبروتين؟ بيض

تحتوي العديد من لحوم الإفطار على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة ، مما قد يزيد من مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL ، والمعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الضار"). بدلًا من ذلك ، استبدل هذا اللحم بالبيض المسلوق جيدًا. يحتوي البيض على فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون والبروتينات مثل فيتامينات D و E.

زبادي

يعتبر الزبادي العادي خيارًا رائعًا آخر لوجبة إفطار سهلة غنية بالبروتين. عن طريق اختيار الزبادي غير المحلى ، يمكنك التحكم في كمية التحلية التي ترغب في إضافتها. الفاكهة المجمدة طريقة سهلة لتحلية الزبادي قم بإذابة الفاكهة طوال الليل في الثلاجة ثم أضفها إلى اللبن في الصباح ، جنبًا إلى جنب مع القليل من بعض الحبوب الغنية بالألياف.

البقوليات

تعتبر البقوليات (البازلاء والفاصوليا) طريقة لذيذة وفريدة من نوعها لإضافة البروتين النباتي إلى صباحك .

المكسرات

أخيرًا وليس آخرًا، يمكن أن تكون المكسرات إضافة رائعة لأي وجبة إفطار. يمكنك إعداد بار إفطار منزلي الصنع من دقيق الحبوب الكاملة أو الشوفان والمكسرات والفواكه المجففة للحصول على وجبة سهلة.