شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للوقاية من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النوبة القلبية عندما يتوقف تدفق الدم إلى القلب فجأة قد يموت جزء من القلب إذا لم يحصل الشخص على المساعدة بسرعة وتتضمن بعض العلامات وحسب ما ذكره موقع health فأن الأعراض الشائعة للنوبة القلبية ما يلي:

-ألم أو انزعاج في منتصف الصدر أو في الجانب الأيسر منه - أو الشعور بالضغط أو الانضغاط أو الامتلاء

-ألم أو إزعاج في الجزء العلوي من الجسم - مثل الذراعين أو الظهر أو الكتفين أو الرقبة أو الفك أو الجزء العلوي من المعدة (فوق زر البطن)

-ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس (أثناء الراحة أو النشاط)

-الشعور بالغثيان في معدتك أو التقيؤ

-آلام في المعدة أو الشعور بالحموضة

-الشعور بالدوار أو الدوخة أو التعب بشكل غير عادي

غالبًا ما تظهر أعراض النوبة القلبية فجأة لكن في بعض الأحيان ، تتطور ببطء - ساعات أو أيام أو حتى أسابيع قبل حدوث النوبة القلبية.

تحدث إلى طبيبك إذا شعرت بالتعب غير المعتاد لعدة أيام ، أو إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية جديدة (مثل الألم أو صعوبة التنفس). من المهم أيضًا التحدث إلى طبيبك إذا كانت المشكلات الصحية الحالية (مثل الألم) تزعجك أكثر من المعتاد.

وهناك بعض الخطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وهى: -تحكم في الكوليسترول وضغط الدم

يمكن أن يتسبب ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم في الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية إذا كانت أرقام الكوليسترول أو ضغط الدم لديك مرتفعة ، فيمكنك اتخاذ خطوات لخفضها.

-افحص مستوى الكوليسترول لديك

من المهم فحص الكوليسترول كل 5 سنوات على الأقل سيحتاج بعض الأشخاص إلى فحصه أكثر أو أقل تعرف على المزيد حول اختبار الكوليسترول .

-قم بفحص ضغط الدم

بدءًا من سن 18 عامًا ، قم بفحص ضغط الدم بانتظام ارتفاع ضغط الدم ليس له أعراض احصل على الحقائق حول اختبار ضغط الدم .

-اسأل طبيبك عن تناول الأسبرين كل يوم

إذا كان عمرك من 40 إلى 59 عامًا ، فإن تناول الأسبرين يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية - لكن الأطباء لا يوصون به للجميع. تحدث مع طبيبك لمعرفة ما إذا كان تناول الأسبرين هو الخيار الصحيح لك.

تحدث إلى طبيبك حول تناول الدواء لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية

يوصي الخبراء بأن يتناول بعض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عامًا أدوية تسمى الستاتين إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية استخدم هذه الأسئلة للتحدث مع طبيبك حول العقاقير المخفضة للكوليسترول .

-تناول طعام صحي

يمكن أن يساعد تناول الطعام الصحي في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يشمل النظام الغذائي الصحي للقلب الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والسكريات المضافة والصوديوم (الملح). تعرف على المزيد حول الأكل الصحي .

تشمل العناصر الصحية للقلب الأطعمة الغنية بالألياف (الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات) وبعض الدهون (مثل الدهون في زيت الزيتون والأسماك). استخدم قائمة التسوق هذه للعثور على الأطعمة الصحية للقلب .

اشرب الكحول باعتدال

شرب الكثير من الكحول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. لذلك إذا اخترت أن تشرب الكحول ، اشرب باعتدال فقط. وهذا يعني مشروبًا واحدًا أو أقل في اليوم للنساء ومشروبين أو أقل في اليوم للرجال.

-كن نشطا

يمكن لممارسة النشاط البدني المنتظم أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب يحتاج البالغون إلى 150 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية متوسطة الشدة كل أسبوع. يتضمن ذلك أي شيء يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع - مثل المشي والرقص وركوب الدراجات.

إذا كنت قد بدأت للتو، فخذ الأمر ببطء! جرب المشي السريع في يومك. حتى 5 دقائق لها فوائد صحية حقيقية - ويمكنك زيادة النشاط بمرور الوقت. تعلم المزيد عن النشاط .

-حافظ على وزن صحي

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع 2.

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن فقدان 5 إلى 10 في المائة من وزن جسمك يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

-الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن التدخين السلبي

من المهم أيضًا تجنب التدخين السلبي لذا حافظ على منزلك خاليًا من التدخين.