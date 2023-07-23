شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتخططى للحمل.. خليكى في حمض الفوليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج كل من يمكنه الحمل أو يخطط للحمل إلى تناول مكمل يومي يحتوي على 400 إلى 800 ميكروجرام من حمض الفوليك، فمن المهم تناول مكمل حمض الفوليك بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي.

وحسب ما ذكره موقع health فأن حمض الفوليك هو فيتامين مهم بشكل خاص إذا كنت حاملاً أو قد تصبحي حاملاً يمكن أن يساعد في منع المشاكل الخطيرة في دماغ طفلك وعموده الفقري.

كيف يمكنني الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك؟

يمكنك تناول أقراص الفيتامينات المتعددة أو المكملات التي تحتوي على حمض الفوليك فقط يمكنك العثور على الفيتامينات وحبوب حمض الفوليك في معظم الصيدليات.

تأكد من التحقق من الملصق واختيار حبة تحتوي على 400 إلى 800 ميكروجرام من حمض الفوليك، و يظهر هذا الملصق مكملًا يحتوي على 400 ميكروجرام من حمض الفوليك.

تناول طعام صحي

بالإضافة إلى تناول مكمل حمض الفوليك، من المهم اتباع نظام غذائي صحي. تعرف على كيفية بناء نظام غذائي صحي PDF - 1.6ميجا بايت .

تأكد من تضمين الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك في روتينك الغذائي. تحتوي العديد من الأطعمة الصحية على حمض الفوليك، بما في ذلك:

-السبانخ وغيرها من الخضر الورقية

-نبات الهليون

-عصير برتقال وبرتقال

-الفول والبازلاء

يضاف حمض الفوليك أيضًا إلى الأطعمة مثل العديد من الحبوب والخبز والمعكرونة والأطعمة الأخرى المصنوعة من الحبوب تحقق من الملصقات واختر الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك.