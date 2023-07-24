شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى دوالي الساقين.. تعرف على طرق العلاجات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوالي الساقين مشكلة يتعرض للإصابة بها العديد من الأشخاص، وتحدث نتيجة للعديد من الأمور، ومنها زيادة الوزن أو اتباع بعض العادات غير صحية، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي كيفية علاج الدوالي عن طريق الحقن، وفقًا لـ"everydayhealth".

علاج الدوالي بالحقن يعد إجراء طبي يعالج الدوالي باستخدام إبرة لحقن محلول كيميائي خاص في دوالي الوريد يتسبب في تهيج بطانة الأوعية الدموية مما يجعلها تتمدد وتلتصق ببعضها البعض وتشكل ندبة، يؤدي هذا إلى إغلاق الوريد مما يحسن من شكلها والأعراض المصاحبة لها، وحققت هذه التقنية الحديثة في العلاج العديد من الإنجازات التي ساهمت في العلاج.

وأوضح التقرير، أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يمكنها الخضوع لعلاج الدوالي بالحقن، ومنهم من يعاني من تخثر وريدي عميق أو جلطة وريدية سطحية، خلال الحمل والرضاعة، من أصيب بجلطة دموية سابقة.

وقدم التقرير بعض التعليمات الهامة قبل الخضوع لعلاج الدوالي بالحقن، ومنها، تجنب أخذ أي مضادات حيوية قبل الخضوع لذلك الإجراء بحوالي 10 أيام، مع ضرورة تجنب تناول الأسبرين أو أي أدوية مسيلة للدم قبل ذلك الإجراء، و عدم وضع أي مراهم أو كريمات موضعية على الساقين.

أما عن طريقة علاج الدوالي بالحقن يتم ذلك عن طريق الموجات الفوق صوتية ويستغرق العلاج من 30 إلى 45 دقيقة ويقوم الطبيب بتنظيف المنطقة جيدًا وتطهير الجلد وشد الجلد حول موقع الحقن، ثم يتم الحقن بسائلا أو محلولا رغويا مباشرة في الأوعية الدموية باستخدام إبر رفيعة جدا، ويشعر المريض بوخز وحرقان شديد بمجرد سريان الدواء.

ويقوم الطبيب بتطلب من المريض الاستلقاء لمدة 20 دقيقة وعدم الحركة بعد الجلسة أي عدم القيام بأي نشاط، تجنب الأسبرين والأيبوبروفين والأدوية الأخرى المضادة للالتهابات، وعدم الاستحمام بالماء الساخن، مع ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويجب استشارة الطبيب في حال ظهور أعراض غير مريحة.