شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر الخضراوات المفضلة للكثير.. فوائد الجزر على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الجزر من أكثر أنواع الخضراوات التي يفضلها الكثيرون ويستخدم في كثير من الأكلات المختلفة، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين أ وبيتا كاروتين إلى جانب هذه العناصر الغذائية ، فهو مصدر جيد لفيتامين Cواللوتين، والزياكسانثين ، وفيتامينK ، والألياف الغذائية .

وحسب ما ذكره موقع pharmeasy فأن فوائد الجزر هي:

1:المساعدة في تعزيز الرؤية الصحية

يتسبب نقص فيتامين أ في مرض يسمى جفاف العين ، والذي يؤثر على الرؤية الطبيعية ويسبب العمى الليلي يمكن لمضادات الأكسدة لوتين وزياكسانثين في الجزر أيضًا تحسين صحة العين هذان المركبان الطبيعيان يحميان شبكية العين والعدسة. وجدت المجلة الأمريكية لطب العيون أن النساء اللواتي تناولن أكثر من وجبتين من الجزر في الأسبوع كان لديهن خطر أقل بنسبة 64 ٪ من الجلوكوما مقارنة بالنساء اللائي لم يأكلن حصة واحدة من الجزر.

2:يساعد على إنقاص الوزن

يمنحك كوب واحد من الجزر كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية ولكن وعاءًا مليئًا بالعناصر الغذائية ، ويمكن أن تساعدك هذه العناصر الغذائية حقًا على الشعور بالشبع لفترة أطول وبالتالي تقليل كمية الطاقة التي تتناولها إذا كنت تحاول إنقاص وزنك ، فاحرص على تضمين القليل من الجزر في تناوب وجبتك.

3:يحسن صحة الجلد

قد يكون للجزر فوائد محتملة في التئام الجروح. يُعتقد أن المركبات الموجودة في الجزر قد تمتلك خصائص مضادة للالتهابات وتجديد الأنسجة ، والتي يمكن أن تسهم في تحسين التئام الجروح.

4: يساعد على تحسين المناعة

فيتامين سي الموجود في الجزر مهم لدعم جهاز المناعة والشفاء كما يدعم فيتامين أ الموجود بالخضروات جهاز المناعة ويلعب دورًا مهمًا في تكوين وحماية الأغشية المخاطية ، والتي تعمل بمثابة حواجز لإبعاد الجراثيم عن الجسم.

5: قد يدعم صحة القلب

أثبتت الدراسات أن تناول خطة إنقاص الوزن الغنية بالخضار الملونة مثل الجزر يقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب التاجية، أكد فحص هولندي أن تناول المنتجات البرتقالية الداكنة بمساعدة استخدام 25 جرامًا فقط يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 32٪ في فرصة الإصابة بأمراض القلب التاجية. يساعد الجزر أيضًا في تنظيم ضغط الدم.