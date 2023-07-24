شكرا لقرائتكم خبر عن سلوكيات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يمكن السيطرة على بعض عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل عمرك أو تاريخ عائلتك، ويمكن أن يزيد نمط حياتك من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر عن طريق تغيير العوامل التي يمكنك التحكم فيها، وفقًا لما نشره موقع onlyhealth

السلوكيات الخاطئة

يرتبط تناول نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول بأمراض القلب والحالات ذات الصلة ، مثل تصلب الشرايين. كما أن تناول الكثير من الملح (الصوديوم) في النظام الغذائي يمكن أن يرفع ضغط الدم.

وقد يؤدي عدم ممارسة النشاط البدني الكافي إلى الإصابة بأمراض القلب. يمكن أن يزيد أيضًا من فرص الإصابة بحالات طبية أخرى من عوامل الخطر ، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري. يمكن أن يقلل النشاط البدني المنتظم من خطر الإصابة بأمراض القلب.

شرب الكثير من الكحوليات يمكن أن يرفع مستويات ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب. كما أنه يزيد من مستويات الدهون الثلاثية ، وهي مادة دهنية في الدم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يؤدي تدخين السجائر إلى تلف القلب والأوعية الدموية ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية. ويقلل أول أكسيد الكربون الناتج عن دخان السجائر من كمية الأكسجين التي يمكن أن يحملها دمك.

وأمراض القلب هي السبب الأول للوفاة لكل من الرجال والنساء. يمكن أن تحدث أمراض القلب في أي عمر ، ولكن تزداد المخاطر مع تقدمك في العمر. ويمكن أن تؤثر أمراض القلب والسكتة الدماغية على أي شخص ، ولكن من المرجح أن تعاني بعض المجموعات من حالات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وأمراض القلب هي السبب الرئيسي لوفاة الأشخاص من معظم المجموعات العرقية والإثنية في الولايات المتحدة ، بما في ذلك الأمريكيون الأفارقة والهنود الأمريكيون وسكان ألاسكا الأصليون والأشخاص البيض. بالنسبة للأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ والأسبان ، فإن أمراض القلب تأتي في المرتبة الثانية بعد السرطان.