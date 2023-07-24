شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على نقص الثيامين.. تعرف على مصادر الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحد من ثمانية فيتامينات ب الأساسية هو الثيامين (فيتامين ب 1)، يمكن أن ينشأ نقص فيتامين ب 1 مع العديد من المشاكل الطبية، يحتاج جسمك إلى الثيامين لإنتاج الطاقة من الوجبات وكذلك للنمو والتطور والوظيفة الخلوية، الثيامين فيتامين قابل للذوبان في الماء مثل فيتامينات ب الأخرى، تحتاج إلى تناوله بانتظام لأنه يذوب في الماء ولا يتم تخزينه في جسمك، وإليك بعض العلامات الشائعة لنقص الثيامين والأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة تناولك للثيامين، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

العلامات الشائعة لنقص الثيامين 1. الخمولاعتمادًا على مدى شدة النقص ، يمكن أن يكون الخمول علامة على نقص الثيامين وقد يظهر فجأة أو يتطور بمرور الوقت، وفقًا لتقارير أخرى ، قد يبدأ التعب في الظهور بعد أسابيع قليلة من النقص، بالنظر إلى وظيفة الثيامين في تحويل الطعام إلى طاقة ، فإن هذه الأعراض منطقية، لا يستطيع الجسم إنتاج الكثير من الطاقة لاستخدامه كوقود إذا لم يكن هناك ما يكفي من الثيامين.

2. فقدان الشهيةيمكن أن تكون إحدى العلامات الأولى لنقص الثيامين انخفاض غير عادي في الشهية، يمكن أن يكون فقدان الوزن عن غير قصد بسبب فقدان الشهية أمرًا خطيرًا أو مزعجًا، أحد التفسيرات لذلك هو أن الثيامين قد يكون حاسمًا في التحكم في إشارات الدماغ للجوع والامتلاء، قد يتم إعاقة كفاءة هذه العملية بسبب عدم كفاية احتياطيات الثيامين ، مما يجعلك تشعر بالشبع عندما لا تكون كذلك بالفعل.

3. وخز في الأطرافعلى الرغم من أن الوخز، المعروف أيضًا باسم تنمل، الإحساس بـ "دبابيس وإبر" في ذراعيك وساقيك، إلا أنه قد يكون أيضًا علامة مبكرة على نقص الثيامين، يحدث هذا عادة قبل انتشار الأعراض المرتبطة بالدماغ، الثيامين ضروري للأعصاب التي تنتقل إلى ذراعيك وساقيك لتعمل كما ينبغي ، وهذا هو سبب هذا الانزعاج. قد يحدث تنمل عند عدم وجود كمية كافية من الثيامين في الجسم.

4. رؤية ضبابيةقد يتأثر العصب البصري في عينيك بنقص الثيامين لأنه يساعد في الحفاظ على أعصابك قوية. على وجه الخصوص ، قد يؤدي هذا إلى تضخم العصب البصري ، مما يؤدي إلى ضبابية الرؤية، إذا لم يتم علاج إصابة العصب البصري ، فقد يحدث فقدان البصر في النهاية. على الرغم من أن هذا العرض هو أحد الأعراض الأقل شيوعًا ويحدث في حالات نادرة جدًا.

5. الغثيانيمكن أن يكون القيء والغثيان من علامات العديد من الأمراض، بما في ذلك نقص الثيامين، تمامًا مثل التعب والتهيج، يعتبر اعتلال دماغ فيرنيك، وهو اضطراب مرتبط بنقص الثيامين، أكثر انتشارًا لدى أولئك الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي هذه.

يمكنك تقليل خطر الإصابة بنقص الثيامين عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالثيامين، بعض الأطعمة الغنية بالثيامين هي الأسماك والفاصوليا والعدس والزبادي والبازلاء الخضراء وبذور عباد الشمس.