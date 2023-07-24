6 أطعمة غنية بالبروبيوتك لصحة أفضل 

بيروت - نادين محمد - قد يوفر إضافة البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي العديد من الفوائد الصحية، ربما أبرزها تحسين صحة الجهاز الهضمي، والمناعة، وتقليل الاكتئاب وتعزيز صحة القلب، ولهذا ينصح الأطباء بتناول الأطعمة التي تحتوي على هذه البكتيريا المفيدة. وفي الجميلة إليك قائمة بـ 6 أطعمة غنية بالبروبيوتك لصحة جسم أفضل.

1. الزبادي

الزبادي هو أحد أفضل مصادر البروبيوتيك، حيث إنه مصنوع من الحليب المخمر بواسطة البروبيوتيك، وخاصة بكتيريا حمض اللاكتيك والبكتيريا المشقوقة، التي تساعد على تحسين صحة العظام والقلب والجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الزبادي مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وذلك لأن البكتيريا تحول بعضًا من اللاكتوز إلى حمض اللاكتيك، وهو أيضًا ما يعطي الزبادي طعمه الحامض.

لكن ضعي في اعتبارك أنه ليس كل الزبادي يحتوي على بروبيوتيك حي، إذ يمكن أن تقتل المعالجة أحيانًا البكتيريا الحية، لهذا السبب، تأكد من اختيار النوع الصحيح.

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2. الزيتون

(مصدر الصورة freepik)

الزيتون مصدر جيد لبكتيريا البروبيوتيك، بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون الإيطاليون أن الزيتون الصقلي الأخضر يمكن أن يعمل كمضاد للأكسدة عند تناوله بانتظام، وبالتالي يقلل من الالتهاب.

3. البازلاء الخضراء

أوضح الخبراء أن البازلاء الخضراء تحتوي على بروبيوتيك قوي يسمى Leuconostoc mesenteroides، وهي نوع خضروات متعدد الاستخدامات، ويمكنك إضافتها بسهولة إلى السلطات والمعكرونة والعجة للحصول على دفعة قوية للمعدة والاستفادة من فوائدها لتسهيل الهضم.

4. التفاح

الصورة من freepik

وجدت دراسة نشرت عام 2019 في مجلة Frontiers in Microbiology أن التفاح العضوي يحتوي على حوالي 100 مليون نوع من البكتيريا التي قد تتفاعل بشكل صحي مع ميكروبيوم الأمعاء، كما أنها تحتوي على مضادات أكسدة مفيدة لصحة المعدة.

5. الخيار المخلل

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المخللات وبشكل خاص الخيار المخلل، من الأطعمة المخمرة الأخرى المليئة بالبروبيوتيك، والتي تساهم في تحسين وظيفة الأمعاء، ولكن لا يًنصح بتناولها بكثرة بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم بها.

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6. الشوفان

(مصدر الصورة freepik)

الشوفان هو نوع آخر من الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك ويوصي الخبراء بدمجه في نظامك الغذائي، والذي يحتوي على البريبايوتكس والتي عادة ما تكون موجودة في الكربوهيدرات المعقدة، التي يصعب على أجهزتنا الهضمية معالجتها، حيث تصل سليمة إلى القولون وتعمل كمغذيات للبكتيريا المفيدة الموجودة هناك.

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المصدر: womenshealthmag



