بيروت - نادين محمد - عندما ينبض القلب أكثر من 100 مرة كل دقيقة، فإن ذلك يعتبر تسرعًا في ضربات القلب أو عدم انتظام دقات القلب. يتم ملاحظة تسارع ضربات القلب من خلال الشعور بالقلب الذي يخفق أو يرفرف أسرع بكثير من المعتاد.

ينتج تسارع القلب عن اضطرابات في النبضات الكهربائية الطبيعية التي تتحكم في معدل ضخ القلب. بالإضافة إلى معدل ضربات القلب غير الطبيعي، يمكن أن يكون عدم انتظام ضربات القلب أيضًا علامة محتملة على عدم انتظام ضربات القلب.

يمكن أن تؤدي العديد من الأسباب المحتملة إلى تسارع ضربات القلب. تنقسم هذه الأسباب إلى:

فقر الدم وفقدان الدم الغزير أو النزيف المفرط

النوم غير الكافي

الالتهابات والحمى الشديدة

الإسهال الشديد

انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA)

أدوية معينة

العقاقير أو المواد المحظورة التي تحفز القلب

تناول المشروبات التي تحتوي على منبهات مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، ومن المحتمل أن تشير ضربات القلب السريعة إلى عدم انتظام ضربات القلب .

يمكن للعديد من الأنواع المختلفة من تسارع ضربات القلب، أسرع من 100 نبضة في الدقيقة، أن تشير إلى عدم انتظام ضربات القلب مع أو بدون نظم قلب غير منتظم.

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عوامل وأعراض ضربات القلب السريعة بدون مجهود

المصدر adobestocke

غالبًا ما تشمل أعراض عدم انتظام ضربات القلب الملحوظة ما يلي:

يُعرَّف الخفقان على أنه خفقان، وسرعة ضربات القلب، أو خفقان في الصدر

دوار، إغماء، أو قرب إغماء

ألم أو ضيق في الصدر

التعب والضعف والشعور بالتعب بسهولة

صعوبات في التنفس، مثل ضيق التنفس

صعوبة في المشي، مثل الشعور بمواجهة اضطراب الهواء أثناء المشي

إذا كنت تعانين فجأة أو بشكل متكرر من أي من هذه العلامات والأعراض في وقت واحد، فمن المستحسن بشدة طلب الرعاية الطبية العاجلة.

تشخيص أسباب ضربات القلب السريعة بدون مجهود

لتشخيص عدم انتظام ضربات القلب واستبعاد الحالات الأخرى ذات المظاهر المماثلة، سيقوم طبيب القلب بأخذ التاريخ الطبي والفحص البدني الشامل. بالإضافة إلى اختبارات الدم، يجب إجراء اختبارات مراقبة القلب الخاصة باضطراب نظم القلب. قد تشمل هذه:

1-رسم القلب الكهربائي (ECG أو EKG):

مصدر الصورة adobestock

يستخدم EKG كاختبار قياسي لمراقبة إيقاع القلب والنشاط الكهربائي. أثناء رسم القلب، يتم توصيل أجهزة استشعار أو أقطاب كهربائية بالصدر والأطراف للكشف عن النشاط الكهربائي للقلب. يقيس توقيت ومدة كل مرحلة كهربائية في ضربات القلب.

غالبًا ما يستخدم مخطط كهربية القلب في المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب لفترة من الوقت قبل وصولهم إلى المستشفى.

علاوة على ذلك، يمكن استخدامه لفحص القلب السنوي والفحص الصحي بين الأشخاص الأصحاء الذين لم يظهروا أي علامات وأعراض غير طبيعية.

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2-مراقبة هولتر:

مصدر الصورة adobestock

هو جهاز محمول لتخطيط كهربية القلب يمكن ارتداؤه لتسجيل إيقاع القلب خلال 24-48 ساعة. يمكن للجهاز الكشف عن عدم انتظام ضربات القلب على الرغم من عدم وجود علامات أو أعراض غير طبيعية.

غالبًا ما يوصى به للمرضى الذين يعانون بانتظام من نوبات قصيرة من عدم انتظام ضربات القلب كل يوم أو كل يوم تقريبًا.

علاج عدم انتظام ضربات القلب

مصدر الصورة adobestock

غالبًا ما يكون العلاج مطلوبًا إذا تسبب عدم انتظام ضربات القلب في ظهور أعراض خطيرة تعرض المرضى لخطر الإصابة باضطراب نظم القلب أو مضاعفات عدم انتظام ضربات القلب الأكثر خطورة.

ومع ذلك، قد يختلف علاج عدم انتظام ضربات القلب بين الأفراد، اعتمادًا على نوع عدم انتظام ضربات القلب وشدته وكذلك حالة كل مريض.

النسبة للعديد من أنواع عدم انتظام دقات القلب، غالبًا ما توصف الأدوية المضادة لاضطراب النظم للسيطرة على معدل ضربات القلب أو استعادة نظم القلب الطبيعي. تهدف الأدوية إلى تقليل فرصة التكرار وتخفيف المضاعفات مع تقليل شدة المرض التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

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المصدر: موقع draxe