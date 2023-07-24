أطعمة غنية بالبروبيوتك لرفع مناعتك وصحة جهازك الهضمي

بيروت - نادين محمد - أطعمة غنية بالبروبيوتك يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي وتعد البروبيوتيك هي نوع من البكتيريا الجيدة الموجودة في أمعائك وهي مسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية إلى صحة المناعة.

لا تعتبر البروبيوتيك ضرورية لعملية الهضم فحسب، ولكنها يمكن أن تساعد الأشخاص على خفض الكوليسترول، والحماية من الحساسية، والمساعدة في الوقاية من السرطان.في معظم الحالات، لا يتطلب الحصول على المزيد من البروبيوتيك في روتينك شراء حبوب أو مساحيق أو مكملات باهظة الثمن.

إذا لم تحصل على ما يكفي من البروبيوتيك، فقد تشمل بعض الآثار الجانبية مشاكل في الجهاز الهضمي، ومشاكل الجلد.

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أطعمة غنية بالبروبيوتك

(المصدر: Freepik)

فيما يلي بعض أفضل أنواع بكتيريا الأمعاء التي يحتاجها جسمك.

1. مخلل الملفوف

مصنوع من مخلل الملفوف ليس متنوعًا في البروبيوتيك ولكنه غني بالأحماض العضوية التي تدعم نمو البكتيريا الجيدة.يحتوي مخلل الملفوف على نسبة عالية من فيتامين سي والإنزيمات الهضمية. كما أنه مصدر جيد لبكتيريا حمض اللاكتيك الطبيعية، مثل العصيات اللبنية.

2. الزبادي

(المصدر: Freepik)

من المحتمل أن يكون أكثر الأطعمة بروبيوتيك شيوعًا هو اللبن الزبادي المعزز الحيوي أو الزبادي اليوناني المصنوع من حليب الأبقار أو الماعز أو الأغنام. يعد الزبادي، في معظم الحالات، يمكن أن يحتل المرتبة الأولى في الأطعمة البروبيوتيك إذا كان يأتي من الحيوانات التي تتغذى على الأعشاب ولم يتم بسترتها.

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3. الجبن النيء

حليب الماعز وحليب الأغنام وجبن البقر الطرية A2 عالية بشكل خاص في البروبيوتيك، عليك دائمًا بشراء الجبن النيء وغير المبستر إذا كنت ترغبين في الحصول على أي بروبيوتيك، لأن الأصناف المبسترة والمعالجة تفتقر إلى البكتيريا المفيدة.

4. خل التفاح

(المصدر: Freepik)

يعد خل التفاح مصدر جيد للبروبيوتيك؟ بالإضافة إلى التحكم في ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول، وتحسين حساسية الأنسولين وحتى تعزيز فقدان الوزن، يمكن أن يساعد خل التفاح أيضًا في زيادة تناول البروبيوتيك أيضًا. عليك تناول كمية صغيرة كل يوم أو استخدميها كصلصة سلطة.

5. مخلل الخيار المملح

يعتبر مخلل الخيار المملح مصدر للبروبيوتيك، تأكدي عند التسوق لشراء المخللات من اختيار مصنع يستخدم المنتجات العضوية.

6. الزيتون مملح

يعتبر الزيتون المملح مصدرًا ممتازًا للبروبيوتيك. كما هو الحال مع مخلل الخيار المملح، تأكدي من اختيار منتج عضوي أولاً.

7. الحليب الخام

(المصدر: Freepik)

يحتوي حليب البقر الخام وحليب الماعز وحليب الأغنام والجبن A2 على نسبة عالية من البروبيوتيك. فقط تذكري أن جميع منتجات الألبان المبسترة خالية من البكتيريا الصحية.

المصدر : موقع هيلث