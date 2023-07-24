شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الصحى استخدام السمن والزيت معًا أثناء الطهى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الناس يجمعون السمن والزيت معًا أثناء الطهي، فى هذا التقرير نتعرف على مدى فائدة استخدامهما معًا، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

هناك اتجاه حديث للطعام، شوهد في مقاطع الفيديو ومدونات الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو استخدام السمن والزيت معًا أثناء تحضير الطعام، يقول الكثيرون إنه يعزز النكهة ويقول آخرون إنه يحسن ملمس الطعام.

ولكن ، هل هذا الاتجاه الغذائي صحي؟ قالت البروفيسورأوباسانا شارما، رئيسة قسم التغذية بمستشفى ماكس جورجاون بالهند، "لا يُنصح بخلط الزيوت مع السمن لأن لكل منهما نقطة تدخين مختلفة ، حيث يؤدي تسخين الزيت / السمن إلى ما بعد نقطة التدخين إلى تحللها وبالتالي توليد مكونات ضارة تؤثر على الصحة".

تشير نقطة الاحتراق أو نقطة احتراق الدهون إلى درجة الحرارة التي يبدأ عندها الزيت أو الدهون في إنتاج دخان ، تعتبر الزيوت عالية نقطة الدخان مثالية للطبخ عالي الحرارة.

وأضافت أن كل من هذه الدهون ضرورية للغاية للجسم ويجب على الانسان أن يحاول تناولها في وجبات منتظمة.

وتابعت: "إن الطريقة المثلى لاستخدام الزيوت / السمن في النظام الغذائي هي" استخدامها معًا "لأن نوعًا واحدًا من الدهون لا يمكن أن يلبي متطلبات الجسم. على سبيل المثال ، يمكن تحضير وجبة الإفطار بزيت السمسم ، ويمكن تحضير الغداء و / أو العشاء بزيت الخردل ويمكن استخدام السمن في وجبة اخرى".

تعتبر الزيوت مكونات مهمة جدًا للطهي في كل منزل. تحتوي هذه الزيوت على أحماض دهنية تؤدي وظائف مهمة في الجسم.

يمكن تصنيف الأحماض الدهنية إلى دهون مشبعة ، MUFA و PUFA ، وتضيف أهمية الزيت والدهون لجسم الإنسان.



يعتبر السمن والزيت من الدهون الجيدة وصحية لجسم الإنسان، يحتوي السمن على عناصر غذائية أكثر من الزيت ويعتبر خيارًا صحيًا. من بين زيوت الطهي المختلفة ، يعتبر زيت الزيتون وزيت الأفوكادو وزيت القرطم من الزيوت الجيدة والصديقة للقلب.