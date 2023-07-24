شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية للبطاطس.. لماذا يجب تناول المزيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من البطاطس المهروسة للبطاطس المحشوة بالجبن المحشورة، ومجموعة متنوعة من الوجبات السريعة المقلية ، البطاطس موجودة في كل مكان، هل البطاطس مفيدة لصحتك؟.

يبدو أن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول الفوائد الصحية للبطاطس،وكشفت أدريان بوسنر، متدربة الحمية الغذائية في جامعة كاليفورنيا في ديفيس هيلث، عن الحقائق الغذائية عن البطاطس ولماذا قد ترغب في تقديمها في وجبتك التالية.





هل البطاطس من الخضار؟نعم البطاطس هي درنات جذعية وتعتبر من الخضروات النشوية، كما يوحي الاسم ، تحتوي على المزيد من النشا مقارنة بالآخرين هذا ليس سيئا. وهذا يعني أن الخضروات توفر سعرات حرارية أكثر وأقل أليافًا.

النشا هو نوع من الكربوهيدرات يتحول الجسم إلى جلوكوز لاستخدامه كطاقة لذلك ، يمكن أن تكون الأطعمة النشوية مصدرًا جيدًا للغذاء إذا كنت ترغب في إضافة سعرات حرارية أو إضافة خيار طعام لإكمال الوجبة.



تشمل الأنواع الأخرى من الخضروات النشوية ما يلي: تشمل الأنواع الأخرى من الخضروات النشوية ما يلي: -حبوب ذرة

-البازلاء الخضراء

-القرع الشتوي ، مثل الجوز أو الجوز

-البطاطا الحلوة والبطاطا الحلوة

-الفول والعدس

البطاطس للصحة والتغذية

بالإضافة إلى النشا ، تحتوي البطاطس على فيتامينات ومعادن وألياف و إنها غنية بفيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة كانت البطاطس مصدرًا غذائيًا منقذًا للحياة في الأوقات المبكرة لأن فيتامين سي يمنع الإصابة بالاسقربوط عنصر غذائي رئيسي آخر في البطاطس هو البوتاسيوم ، وهو إلكتروليت يساعد في عمل القلب والعضلات والجهاز العصبي. تحتوي قشرة البطاطس على ألياف مهمة لصحة الجهاز الهضمي.

تحتوي الأنواع المختلفة من البطاطس ، خاصة تلك التي تأتي بألوان أخرى ، على المزيد من العناصر الغذائية التي لها فوائد صحية. بشكل عام ، كلما كانت حبة البطاطس أغمق كلما احتوت على المزيد من مضادات الأكسدة. تعد البطاطس الحلوة مصدرًا جيدًا لفيتامين أ ، وهو عنصر غذائي مهم للمناعة وصحة العين. البطاطا الأرجواني غنية بمضادات الأكسدة بما في ذلك الأنثوسيانين التي قد تمنع أمراض القلب والسرطان وتعزز صحة الدماغ.





ما الذي يجعل البطاطس غير صحية؟بشكل عام ، تنتقل البطاطس إلى فئة غير صحية عندما تكون محملة بطبقة مثل الجبن والقشدة الحامضة ، عندما تكون على دراية بحجم الحصة والطبقة ، يمكن أن توفر البطاطس الراحة والرضا عن أي وجبة.





فلماذا تأكل البطاطس؟بالإضافة إلى كونها صديقة للميزانية ، هناك العديد من الفوائد الصحية للبطاطس. إنها غنية بالطاقة والألياف والفيتامينات والمعادن حاول تضمين أنواع مختلفة من البطاطس في نظامك الغذائي لتعظيم الفوائد الغذائية.