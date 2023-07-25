شكرا لقرائتكم خبر عن لمرض الجلطات.. نصائح للحفاظ على صحتك والوقاية من الإصابة مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الإصابة بجلطات الدم يزداد فرص التعرض لبعض التعليمات التي تساعدك بشكل ملحوظ في التخلص من هذه المرحلة الحرجة، ويجب القيام بالعديد من النصائح الطبية التي تساهم بشكل ملحوظ تقوية الجسم والجفاظ علي الصحة العامة، ويتم ذلك عن طريق اتباع بعض النصائح التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع "healthline". طرق الوقاية من جلطات الدم ​-القيام ببعض الأنشطةقلة النشاط أو الحركة يعد أحد العوامل الأساسية للإصابة بجلطات الأوردة، ولذلك من الأفضل ممارسة بعض الأنشطة مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة بهدف زيادة تدفق الدم ومن ثم منع جلطات الدم. -التخلص من الوزن الزائدزيادة الوزن أحد عوامل الإصابة بجلطات الدم، فكلما زادت كتلة الجسم يزداد فرص الإصابة بجلطات الدم ، وبالتالي صعوبة تدفق الدم في الجسم وزيادة فرص الإصابة بمقاومة الأنسولين والالتهابات المزمنة، لذلك يجب الحرص على التخلص من الوزن الزائد، عن طريق تناول بعض الأطعمة واتباع حميات غذائية. -الإقلاع عن التدخينالتدخين يزيد من الالتهاب في الأوعية الدموية ومن ثم يسبب تراكم الكوليسترول وظهور بعض المضاعفات على القلب والرئتين ويؤثر على عدد ونوعية الصفائح الدموية، لذلك يجب الإقلاع عن التدخين للحماية من الجلطات الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. - ترطيب الجسميعد الجفاف أحد عوامل خطر الإصابة بجلطات الدم نتيجة عدم قدرة تدفق الدم على التحرك بكفاءة في الأوردة، لذلك يجب الحرص على رطوبة الجسم عن طريق تناول 2 لتر من الماء.