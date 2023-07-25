شكرا لقرائتكم خبر عن اهتم بنفسك.. 7 نصائح للرعاية الذاتية لتحسين صحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرعاية الذاتية ضرورية لصحتك العقلية، فى ظل سرعة الحياة ومشكلاتها وصعوبات تحتاج إلى بعض الأشياء لرعاية نفسك وذلك يمكن أن يكون من خلال القيام بأشياء صغيرة تحبها، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الطرق للانغماس في الرعاية الذاتية لتحسين الصحة العقلية، بحسب موقع هيلث شوت.

الحاجة للرعاية الذاتية

الرعاية الذاتية ليست شيئًا يجب أن تمارسه ببساطة عندما تكون مريضًا أو مكتئبًا. يجب أن تصبح عادة ومن الضروري أن يكون لديك روتين للعناية الذاتية. فقط اعمل وفقًا لجدولك الزمني وأولوياتك. عندما يكون هناك نقص في الرعاية الذاتية من حيث الصحة أو النظافة أو الظروف المعيشية ، فإن الإهمال الذاتي يمكن أن يكون له آثار سلبية على الصحة الجسدية والعاطفية والعقلية ، الرعاية الذاتية ليست أنانية ، على الرغم مما قد يعتقده البعض الآخر. سواء كانت العلاقات أو الثقة بالنفس أو الصحة أو الشؤون المالية ، مع الرعاية الذاتية ، يمكنك أن تشهد الاستقرار في كل مجال من مجالات الحياة.

أفكار الرعاية الذاتية للصحة العقلية

خذ الوقت الكافي لاكتشاف ما يجددك بالفعل وينعشك شخصيًا بدلاً من مجرد متابعة ما يفعله الآخرون. فيما يلي بعض الأفكار للبدء في الرعاية الذاتية:

1. التأمل

التركيز على اللحظة الحالية دون إصدار حكم هو أحد مكونات تأمل اليقظة الذهنية. يُعتقد أن هذه الممارسة تقلل من القلق واليأس مع تعزيز الرفاهية العامة. يمكنك استخدام الأكل اليقظ أو التنفس العميق لبناء مهارة اليقظة.

تعتبر التمارين المنتظمة من أكثر ممارسات الرعاية الذاتية الموصى بها على نطاق واسع لأنها طريقة رائعة لرفع مزاجك وتخفيف التوتر. أيضًا ، يمكن أن يساعد في تحسين صورة الجسم والثقة بالنفس. إذا لم تكن من عشاق اللياقة البدنية، فستبدو ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع بمثابة الكثير من العمل. لكن هذا لمصلحتك.

3. الروائح

يمكن استخدام الزيوت الأساسية لتخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء. ضع في اعتبارك وضع بضع قطرات من زيت البابونج أو زيت اللافندر في حمامك. يمكنك أيضًا وضع بضع قطرات على زوايا وسادتك للاستمتاع بنوم مريح.

4. تواصل مع الطبيعة

يمكن أن يساعدك التواجد بالخارج في الطبيعة على الشعور بالهدوء . سواء كنت تتنزه أو تتجول في حديقة أو تجلس في الخارج فقط ، فإن التواصل مع الطبيعة يمكن أن يملأك بالسلام والطاقة.

5. تدوين اليوميات

تدوين اليوميات طريقة ممتازة لإدارة المشاعر والتخلص من التوتر. كل يوم ، حاول كتابة أفكارك وعواطفك. يمكنك أيضًا استخدام المطالبات لتجعلك تفكر، كتابة الأفكار على الورق فعالة للغاية.

6. التخلص من السموم الرقمية

قد يكون قضاء الكثير من الوقت في التحديق في الأجهزة أو على وسائل التواصل الاجتماعي ضارًا بصحتك العقلية. فكر في تخصيص مقدار معين من الوقت كل يوم لأخذ استراحة من التكنولوجيا.

7. العلاجات البديلة

يمكن أن تساعد أنواع مثل الوخز بالإبر والعلاج الطبيعي في إدارة الإجهاد والاسترخاء

إذا بدت الأمور صعبة للغاية أو شعرت أنك غارق في كل شيء ، فاطلب المساعدة من طبيب نفسي.