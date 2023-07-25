شكرا لقرائتكم خبر عن ما أنواع التهاب الأذن عند الأطفال؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب العديد من الأطفال بالتهابات الأذن، وهذا الأمر يعد من الحالات المرضية الشائعة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الأسباب المؤدية للإصابة، وفقًا لموقع "Children's health".

وأوضح التقرير أن إصابة الأطفال لإلتهاب الأذن يعد من الأمور المزعجة، والسبب فيها هي التعرض لعدوى في الأذن عندما تتراكم السوائل والمخاط خلف طبلة الأذن، ويتعرض الطفل بعد هذا العرض للإصابة بعدوى في الجهاز التنفسي، مثل: الزكام، أو التهاب الحلق.

أما عن أنواع التهابات الأذن عند الأطفال، فقدمها التقرير وهي كالتالي:

- التهاب الأذن الوسطى الحاد

يعد النوع الأكثر انتشارًا، وتكون أعراضه الألم، في بعض الأحيان يكون مصحوبا بحمى أي ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

- التهاب الأذن الوسطى المزمن

يحدث هذا النوع من عدوى الأذن إذا ظل السائل محتجزا في الأذن الوسطى لأكثر من ثلاثة أشهر، وعادةً في هذه الحالة يعاني الطفل من التهاب في الأذن تم علاجه واختفى، لكنه ترك سائلًا خلف طبلة الأذن ويؤدي إلى التهاب الأذن، وفي حالة إهمال العلاج قد يكون سبب في التعرض لفقدان السمع.

ما هي علامات إصابة الطفل بالتهاب الأذن؟.. قدمها التقرير وهي كالتالي:

- شد إحدى الأذنين أو كليهما.

- البكاء.

- صعوبة النوم.

- صعوبة سماع الأصوات .

- نزول السوائل من الأذن.

- مشكلة في التوازن.

-ارتفاع حرارة الجسم.



وعن علاج التهاب الأذن لدى الطفل، أوضح التقرير أنه يتم عن طريق إعطائه بعض المسكنات، ومضادات حيوية مخصوصة لعلاج هذا العرض.