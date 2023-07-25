شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "متلازمة جفاف العين".. الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة جفاف العين، هو إحساس متكرر أو مستمر بجفاف العين، الحالة غير مريحة ويمكن أن تتداخل مع نوعية حياتك، قد تواجه صعوبة في إبقاء عينيك مفتوحتين أو قد لا تتمكن من العمل أو القيادة بسبب الجفاف الشديد لعينيك.

ويمكن أن يختلف مرض جفاف العين من خفيف إلى شديد للغاية، ويمكن أن يؤدي الحصول على علاج لجفاف عينيك إلى إحداث فرق كبير في تخفيف انزعاجك، وفقًا لما نشره موقع verywellhealth

وتشمل الأعراض الشائعة لمتلازمة العين الجافة ما يلي

حرقة في العيون

إحساس لاذع في العين

حكة في العيون

عيون مؤلمة

الحساسية للضوء

احمرار العين

رؤية ضبابية

شعور بوجود بقعة من الأوساخ في العين

جفاف العين (القرنية السيكا)

دموع الانعكاس

يمكن أن يسبب جفاف العيون في الواقع لدماع عينيك. تشبه الدموع إنتاج الدموع الذي يحدث عندما يدخل شيء ما في عينك، يطلق عليهم الدموع الانعكاسية.

لا تتمتع الدموع الانعكاسية بنفس خصائص التزليق مثل الدموع التي تحمي عينيك عادة، لذا فهي لا تمنع جفاف العين.

المضاعفات

يعاني معظم الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين من تهيج خفيف دون آثار طويلة المدى. ولكن إذا تُركت الحالة دون علاج أو أصبحت شديدة، فقد يحدث تلف في العين وحتى فقدان البصر.

يمكن أن تسبب المشاكل الشديدة لجفاف العين ما يلي:

التهاب العين

تآكل القرنية (خدش على سطح العين)

تآكل القرنية (ترقق سطح العين)

عدوى القرنية

تندب في العين

فقدان البصر

هناك العديد من العوامل الشائعة التي تؤدي إلى متلازمة جفاف العين.

العوامل البيئية

يمكن أن تؤدي الظروف البيئية إلى جفاف العين. يمكن أن يكون هذا مزعجًا بشكل خاص إذا كنت تتعرض لهذه الحالات بشكل متكرر.

رياح

حرارة

تراب

تكيف

دخان السجائر

بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بجفاف العين استجابة للظروف البيئية، وقد يكون هذا مرتبطًا بوجود عوامل خطر أخرى لجفاف العين، مثل العدسات اللاصقة أو أمراض المناعة الذاتية.

شيخوخة

الشيخوخة هي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لجفاف العين، لأن إنتاج الدموع يتناقص مع تقدمنا ​​في السن، ولا تستطيع الجفون نشر الدموع كما اعتادت.

لا ترمش بما فيه الكفاية

السبب الشائع الآخر هو عدم الوميض بما فيه الكفاية ، والذي يحدث أثناء أنشطة مثل مشاهدة التلفزيون واستخدام الكمبيوتر. في كل مرة ترمش فيها ، تغلف العين بالدموع. عادة ما تومض كل 12 ثانية. قد يرمش الأشخاص الذين يلعبون ألعاب الكمبيوتر مرة أو مرتين خلال فترة زمنية مدتها ثلاث دقائق.

العلاج

الوقاية هي عامل رئيسي في إدارة جفاف العين، إذا كانت العوامل البيئية هي السبب ، فإن النظارات الواقية أو استخدام المرطب يمكن أن يكون مفيدًا، إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة ، فمن المهم الانتباه بشدة لتغييرها عند الضرورة.

هناك العديد من الأساليب العلاجية التي يمكن أن تساعد في علاج جفاف العين ، بما في ذلك الدموع الاصطناعية "القطرات" التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC)، والأدوية الموصوفة، والإجراءات التدخلية.