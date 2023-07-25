شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. انخفاض البوتاسيوم يؤثر على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير انخفاض البوتاسيوم إلى انخفاض مستواه في مجرى الدم عن المعدل الطبيعي، فالبوتاسيوم يساعد في نقل الإشارات الكهربائية إلى خلايا الجسم، وهو ضروري لعمل الخلايا العصبية والعضلية بشكل صحيح، وخاصةً خلايا عضلة القلب.

وعادةً ما يتراوح مستوى البوتاسيوم في الدم من 3.6 إلى 5.2 مليمول لكل لتر (مليمول/لتر). وقد يكون الانخفاض الشديد في مستوى البوتاسيوم (أقل من 2.5 مليمول/لتر) مهددًا للحياة ويتطلب رعاية طبية عاجلة.

وهنالك العديد من الأسباب وراء انخفاض البوتاسيوم (نقص البوتاسيوم في الدم). يتمثل السبب الأكثر شيوعاً وراء فرط فقدان البوتاسيوم عبر البول في الحبوب الموصوفة طبياً لزيادة التبول، و غالباً ما يتم وصف أنواع الأدوية المذكورة التي تُعرف أيضًا بحبوب الإماهة أو الحبوب المُدرِّة للبول للأشخاص الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض في القلب.

وقد يؤدي التقيؤ أو الإسهال أو كلاهما إِلى فقدان البوتاسيوم بمعدلات كبيرة من جهاز الهضم. وفي الحالات النادرة فقط يُعزى انخفاض البوتاسيوم إلى عدم تناول الطعام الذي يحتوي على ما يكفي من البوتاسيوم.

وتتضمن أسباب نقص البوتاسيوم ما يلي

1 - استعمال المشروبات الكحولية (الإفراط)

2 - مرض الكُلَى المزمن

3 - الحماض الكيتوني السكري

4 - إسهال

5 - مدرات البول (مسكنات الألم في حال احتباس الماء)

6 - الإفراط في استعمال المُليّنات

7 - التعرق المُفرط

8 - قصور حمض الفوليك

9 - استعمال بعض المضادات الحيوية

10- التقيؤ

أطعمة غنية بالبوتاسيوم

يمكن العثور على البوتاسيوم بشكل خاص في الفواكه والخضراوات والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم.وغالبا ما يتم الترويج للموز لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

- الفواكه المجففة "الزبيب والمشمش"

- الفول والعدس

- البطاطا

- السبانخ والبروكلي

- الأفوكادو

- ماء جوز الهند

- الطماطم

- الألبان والحليب

- الزبادي

- الكاجو واللوز

- سمك السالمون

مشروبات تحتوى على البوتاسيوم:

- عصير الرمان

- عصير برتقال

- عصير اليوسفي