شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى طفلك من أعراض حمو النيل في فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمو النيل واحد من أكثر الأمراض انتشارًا في فصل الصيف وذلك نظرًا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، ما يسبب احمرار شديد في الجلد يصاحبه حكة.

وحسب ما ذكره موقع webmed يعتبر الأطفال أكثر عرضة للإصابة ب حمو النيل وذلك لأن الغدد العرقية في الجلد تكون غير كاملة النمو ولا تستطيع الملائمة مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وهنا يحدث انسداد في قنوات الغدد العرقية تؤدي إلى وجود التهابات مختلفة.

ومن أعراض حمو النيل

- احمرار شديد

- حكة يمكن أن تتطور وينتج عنها خدوش في الجلد.

- تقرحات ودرنات في الجلد تؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع في درجة الحرارة.

- قد ينتج عنها فشل كلوي.

- يمكن أن يصل التأثر إلى المخ خاصة إذا كان هناك ميكروبات في الجسم مصاحب لها ارتفاع درجة الحرارة.

ولحماية طفلك من الإصابة بـ حمو النيل في فصل الصيف ينصح بالأتى:

- ارتداء ملابس قطنية.

- ارتداء ملابس فضفاضة وناعمة.

- تجنب الأماكن شديدة الحرارة والرطوبة.

- استخدام مراوح ومكيفات.

- تكرار الاستحمام بماء يميل إلى البرودة لأن الماء الدافئ يزيد من العرق.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

- الحرص على جعل المنزل رطب دائمًا.

ولعلاج حمو النيل ينصح باستخدام محلول الخاص بحمو النيل و الكريمات المضادة للحكة واستخدام كريمات ملطفة للجلد.

وفي حالة حدوث تقيحات لابد من استخدام مضاد حيوي لتجنب المضاعفات .