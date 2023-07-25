شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى طفلك من أعراض حمو النيل في فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حمو النيل واحد من أكثر الأمراض انتشارًا في فصل الصيف وذلك نظرًا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، ما يسبب احمرار شديد في الجلد يصاحبه حكة.
ومن أعراض حمو النيل
- احمرار شديد
- حكة يمكن أن تتطور وينتج عنها خدوش في الجلد.
- تقرحات ودرنات في الجلد تؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع في درجة الحرارة.
- قد ينتج عنها فشل كلوي.
- يمكن أن يصل التأثر إلى المخ خاصة إذا كان هناك ميكروبات في الجسم مصاحب لها ارتفاع درجة الحرارة.
ولحماية طفلك من الإصابة بـ حمو النيل في فصل الصيف ينصح بالأتى:
- ارتداء ملابس قطنية.
- ارتداء ملابس فضفاضة وناعمة.
- تجنب الأماكن شديدة الحرارة والرطوبة.
- استخدام مراوح ومكيفات.
- تكرار الاستحمام بماء يميل إلى البرودة لأن الماء الدافئ يزيد من العرق.
- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- الحرص على جعل المنزل رطب دائمًا.
ولعلاج حمو النيل ينصح باستخدام محلول الخاص بحمو النيل و الكريمات المضادة للحكة واستخدام كريمات ملطفة للجلد.
وفي حالة حدوث تقيحات لابد من استخدام مضاد حيوي لتجنب المضاعفات .
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