دون مسكنات ألم ..علاج للصداع سريع المفعول

بيروت - نادين محمد - أطعمة عديدة تساعد على التخلص من الصداع أو نوبات الصداع النصفي بشكل طبيعي، ويمكن أن تكون نوبات الصداع والصداع النصفي منهكة. إليك علاجات لتخفيف الصداع النصفي السريع.

يمكن أن يؤدي علاج أعراض الصداع النصفي على الفور إلى تقصير النوبة، والتي يمكن أن تستمر من ساعات إلى أيام. فيما يلي بعض النصائح لعلاج الصداع وتخفيف الصداع النصفي.

1-ضعي كيس ثلج على رأسك ورقبتك

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تعتبر الكمادات الباردة على الرأس والرقبة علاجًا منزليًا شائعًا لتخفيف آلام الصداع النصفي.

يجد بعض الناس أنه مفيد أيضًا في حالات صداع التوتر. لتجنب إصابة الجلد، يمكنك لف الثلج أو كيس الثلج بقطعة قماش وتطبيقها لمدة لا تزيد على 15 إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة.

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2-استخدم ضمادة تدفئة

يمكن استخدام ضمادة تدفئة منخفضة أو زجاجة ماء ساخن أو كمادة دافئة أو منشفة ساخنة. قد يكون الاستحمام بالماء الساخن مفيدًا أيضًا، أو بساطة بتشغيل الماء الدافئ على يديك وقدميك.

3-تناولي كوبًا كبيرًا من الماء

مصدر الصورة من adobestock

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى نوبة الصداع النصفي أو يؤدي إلى صداع غير الصداع النصفي. قد يساعد استبدال السوائل التي يحتاجها جسمك على تخفيف الألم.

4-مارسي أسلوب الاسترخاء

مصدر الصورة من adobestock

التأمل والتنفس بعمق يمكن أن يساعد بشكل كبير المرضى الذين يعانون من الصداع.

5- عليك بممارسة التدليك

يخفف التدليك من توتر العضلات، ويساعد أحيانًا على تقليل آلام الصداع، قومي بتدليك صدغيك وفروة رأسك ورقبتك وكتفيك بلطف بأطراف أصابعك أو مد رقبتك برفق.

6-جربي العلاج بالابر

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قد تكونين قادرة على تقليل الصداع النصفي وآلام الصداع عن طريق تدليك نقطة الضغط الموجودة في "V" بين الإبهام والسبابة. استخدمي إبهام إحدى يديك لتدليك اليد الأخرى بحركة دائرية لمدة 15 إلى 20 ثانية، ثم قومي بإبدال اليدين.

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7- تناول مشروب يحتوي على الكافيين

يمكن أن يقلل الكافيين من الألم المرتبط بالصداع النصفي في المراحل المبكرة من النوبة أو يعزز تأثيرات تخفيف الألم للأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية .

8-ضعي القليل من زيت النعناع

مصدر الصورة من adobestock

افركي بعض زيت النعناع في صدغيك أو جبهتك لمعرفة ما إذا كان هذا العلاج الطبيعي يساعد في تقليل آلام رأسك.

9. أغمضي عينيك واسترخي

هذا علاج فعال للصداع المرتبط بالصداع النصفي، ويمكن أن يساعد في تخفيف صداع التوتر أيضًا. اجلسي أو استلقي في غرفة هادئة ومظلمة وعيناك مغمضتان واسترخي قليلاً.

المصدر : موقعnetmeds